Dicas para combinar prata e dourado na hora de escolher acessórios

Boca Rosa agitou as redes sociais na última semana ao compartilhar sua opinião sobre a combinação de acessórios nas cores prata e dourado

A influenciadora Bianca Andrade (Boca Rosa) agitou as redes sociais na última semana ao compartilhar sua opinião sobre a combinação de acessórios nas cores prata e dourado. Em um post no Twitter, Boca Rosa afirmou: “Não consigo misturar acessório prata com dourado, acho uó, gente”. O comentário gerou grande repercussão, obtendo mais de 10 mil retuítes em poucos minutos.

não consigo misturar acessório prata com dourado, acho uó gente — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) August 2, 2023

Enquanto alguns seguidores concordaram com a opinião de Bianca, outros manifestaram-se defendendo a mistura dessas duas tonalidades. Para ajudar os fãs a explorar e abraçar a combinação de prata e dourado em seus looks, Daniele Veras, proprietária da loja Eleganza Folheados, conhecida no ramo pela variedade de acessórios, explica que a chave está em encontrar um equilíbrio harmonioso entre as tonalidades.

“É possível, sim, combinar os banhos de prata e dourado no mix de acessórios. Além de trazer um visual moderno, maximiza suas opções. Hoje em dia, podemos combinar tudo, desde que haja uma ‘harmonia’ entre os itens”, explica a empresária.

Daniele diz, no entanto, que é importante ressaltar alguns pontos. Confira as dicas:

Aposte em acessórios que tenham design e estilo parecidos

Fuja de acessórios sujos ou danificados

Caso ainda esteja inseguro (a), comece por pulseiras