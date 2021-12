Dicas e tendências para arrasar no Réveillon

A noite da virada merece uma produção incrível, estilosa e moderna. E para te ajudar a decidir a consultora de imagem e estilo, Cleyciane Lima vai falar sobre o que é tendência para o réveillon 2022.

Para as mais cautelosas e que tem a tradição de usar look branco para marcar a passagem do ano, a minha sugestão é arrematar com acessórios coloridos, como: maxi colares, mini bags e sandálias de amarração. Isso vai deixar o look moderno, criativo, divertido e também cheio de personalidade. Você também pode apostar nas texturas, cortes e modelagens diferenciados.

Já para as ousadas e que desejam um look com muito glamour, aposte nos metalizados, paêtes e plumas. As peças de lurex ou lamê também possuem um brilho sofisticado e moderno. Para quem quer aderir a essa tendência do brilho mas tem receio, a minha sugestão é equilibrar com peças mais “básicas”, neutras ou em alfaiataria, tais como: jeans, camisetas e outras peças em tecido plano.

Para quem tem um estilo sensual e quer colocar uma pitada de ousadia, aposte em transparências e “cut-outs” (peças com recortes). A fenda, o decote exagerado e o comprimento mini também vão deixar a produção bem sexy!

Agora, se você deseja passar o réveillon com um look colorido a minha aposta é usar a cor eleita pela Pantone para o ano de 2022: Very Peri. Essa cor, que é uma mistura perfeita entre azul e vermelho, transmite criatividade, tranquilidade, elegância e otimismo.

Quem dita as regras é você, o importante é se sentir bem e arrasar com suas escolhas e borá ser feliz!