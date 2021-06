Dicas do Oliver #025 – Como proteger os fios do calor das ferramentas térmicas

Se você não abre mão do uso do secador ou chapinha, você precisa proteger seus fios com protetor térmico.

A dica de hoje vai para você que quer ter um cabelo saudável mesmo utilizando com frequência ferramentas térmicas. Você precisa então de um bom produto para uso no seu dia a dia, o Nutrifier Creme Nutritivo da L’Oréal Professionnel. Ele oferece proteção de até 230ºC, além de proporcionar brilho, maciez e flexibilidade contra a quebra. Espero que tenham gostado desta dica e até o nosso próximo encontro!