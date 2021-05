Dicas do Oliver #022 – Você faz mechas ou coloração em casa?

Muitas mulheres pintam os cabelos em casa e após a finalização percebem que os cabelos nas partes onde têm mechas acabam escurecendo. Você sabe porquê isso acontece?

A dica de hoje vai para você que tem mechas e faz a coloração em casa e percebe que os fios escurecem após o precedimento. Isso acontece normalmente porque as pontas do cabelos estão mais secas, deixando as cutículas abertas e por esse motivo a tinta acaba dando um efeito contrário onde se tem as mechas. Assista este vídeo que vou te dar dicas incríveis para isso não acontecer mais. Espero que gostem e até nosso próximo encontro.