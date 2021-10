Marca brasiliense Clube Débora Bertti abre nova franquia em Marília (SP)

O Clube conta com outras três lojas franqueadas, sendo duas em Brasília e uma em Goiânia

O Clube Débora Bertti está alçando novos voos. Com um nome relevante no cenário comercial em Brasília, a marca irá lançar, nesta quinta-feira (21/10), uma nova franquia em Marília, interior de São Paulo. Na capital, a marca possui 5 unidades do Clubes Debora Bertti. “Hoje o nosso objetivo é ser a maior loja de calçados femininos do Brasil” afirma Débora.

Além da nova franquia em Marília, o Clube conta com outras três, sendo duas em Brasília e uma em Goiânia. E, de acordo com Débora, para que os franqueados consigam abrir o empreendimento com toda segurança e acolhimento, o Clube Débora Bertti fornece toda uma estrutura para auxiliar nesta nova unidade.

A escolha do ponto, os planejamentos com os pedidos e suporte com o marketing fazem parte do plano de estratégia. “Muitas pessoas sempre nos procuraram com o desejo de abrir franquias do Clube Debora Bertti. Para que isso fosse possível, contamos com o auxílio de consultoria especializada em formatação de franquias e damos início ao processo”, conta Débora.

O dono da franquia em Marília, o comerciante Percival Donato, afirma que os produtos do Clube Débora Bertti são interessantes, independente da sazonalidade entre as coleções e época do ano. “É um produto que se vende sozinho. Eu tenho as melhores expectativas possíveis, Marília possui um público jovem, que tem um bom poder aquisitivo”, explica Percival.

Clube Debora Bertti inaugura loja em Marília/SP. Foto: Divulgação

De acordo com o comerciante, a marca vai acrescentar diversidade e modernidade para a cidade. “Marília não tem nenhuma loja com as características e peculiaridades quea marca Débora Bertti tem, como beleza, inovação e qualidade”, afirma Percival Donato.

Débora afirma que o material dos produtos, as texturas, as cores e os acessórios são pensados nos mínimos detalhes. “Os sapatos têm o nosso DNA, o que torna único e exclusivo, cheio de estilo e tendência. São produtos de qualidade, confortáveis e de preços justos”, revela.

Débora afirma que os planos futuros do Clube são de continuar com a expansão nos próximos anos de uma forma muito consciente e responsável, tornando o Clube Debora Bertti um investimento sólido e saudável. “E eu me sinto muito feliz e privilegiada. É uma responsabilidade muito grande também, porque estamos lidando com o sonho das pessoas”, conta Débora Bertti.

