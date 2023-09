BTFIT contempla o público feminino fitness da capital

Nascida em 2021 durante a pandemia, marca de roupas voltada para mulheres que praticam exercícios físicos cresce e cativa clientes aos poucos

Com pouco mais de dois anos de existência, a marca de roupas femininas BTFIT vai crescendo aos poucos no cenário da moda fitness brasiliense. A loja virtual impulsionou os negócios em 2023, chegando a quase 200 vendas mensais.

O proprietário, João Lucas Bontempo, conta que criou a marca em fevereiro de 2021, época em que o mundo atravessava isolamento devido à covid-19. “Pensei em criar a marca porque estava desempregado e não queria mais atuar como motorista de aplicativo”, conta. João Lucas fazia as vendas online e entregava as peças em locais abertos, como o Parque da Cidade. “Em poucas semanas, a loja começou a caminhar super bem”, relembra.

Passado o período de isolamento, a BTFIT só cresceu. Em 2023, João Lucas conta que a loja chegou ao pico de 200 vendas por mês. E o melhor: o público é fiel! “Mais de 70% das minhas clientes fazem compras recorrentes, muitas vezes mensais e, em alguns casos, quinzenais”, estima Bontempo.

O público-alvo da BTFIT abrange mulheres de todas as faixas etárias, “desde a mocinha que começou a treinar até o público da terceira idade”, afirma o dono da marca. “O alvo nem é necessariamente o público fitness, mas todas as mulheres que gostam de se cuidar e fazer atividades físicas regularmente”, explica João Lucas.

São vários os conjuntos disponíveis no catálogo da BTFIT: liberty, rolite, luh, canelado, curtinho, equilibri, divine, vibe, entre outros. A marca é brasiliense, mas envia para todo Brasil. Para comprar, basta conferir as opções no perfil da loja no Instagram e fazer seu pedido via direct. As peças custam de R$ 35 a R$ 220.

Fotos: Divulgação

O objetivo agora é cativar ao máximo o público feminino do Distrito Federal e Entorno para, depois, expandir a marca para outras regiões. “Quero ver mulheres de todas as idades usando minhas peças”, almeja Bontempo.

Serviço

BTFIT Moda Fitness

Compras via Instagram

Em breve, catálogo na Shopee