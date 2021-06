Brechó Peça Rara chega ao Lago Norte

Marca conhecida por promover a parceria, o consumo consciente e sustentável com preços que cabem no bolso ganha o Deck Norte

Depois do Conjunto Nacional, chegou a vez do Shopping Deck Norte (SHIN CA 1) de Brasília receber a franquia da rede de brechós Peça Rara. O Peça Rara Lago Norte será inaugurada no próximo sábado, dia 12 de junho, às 11h. Como parte do projeto de expansão da rede, depois será a vez do Jardim Botânico e da região administrativa do Gama receberem a franquia famosa por promover a parceria, o consumo consciente e sustentável com preços que cabem no bolso.

Para quem não conhece, no Peça Rara qualquer pessoa pode virar fornecedor de objetos ou roupas. Para isso, deve-se fazer um agendamento com a equipe que avalia as peças e faz uma seleção. Logo após, as peças são colocadas à venda.

Neste negócio, que é bom para todos, o Peça Rara fica com metade do valor e o cliente com a outra metade que lhe é paga na virada do mês. Qualquer pessoa pode fornecer e para isso precisa agendar horário ou aguardar sua vez na loja. Uma boa pedida para a turma do Lago Norte que será agraciada com a 16ª loja do País em pleno Dia dos Namorados. Ou seja, dá para aproveitar para conhecer e até presentear o “mozão”.

Franqueada da Loja Peça Rara Lago Norte, Viviane de Castro, 39 anos, está animada com o empreendimento. “Sempre fui apaixonada pelo Peça Rara. Sou consumidora, fornecedora e divulgadora da loja entre as pessoas que conheço. Quando minha filha nasceu, há seis anos, essa relação ficou ainda mais estreita. Como mãe de menina, eu gostava de ver minha filha bem vestida, e tinha a possibilidade de variar as roupas sem precisar gastar tanto com peças que se perdiam em pouco tempo”, revela.

Para ela, essa forma diferente na relação de consumo do Peça Rara estimula. “Gosto da ideia de troca sustentável, da circulação de mercadorias boas entre as pessoas, com um preço mais acessível. Há algum tempo, eu buscava algo que me motivasse, que fizesse sentido. Senti meu coração bater forte ao saber que o Peça Rara iria abrir franquias. A cada loja inaugurada, eu ficava feliz”, conta.

Tudo começou há uns três meses, quando a nova empreendedora passou em frente ao Peça Rara de Taguatinga e comentou com seu marido: “se tem uma coisa que mexe comigo é isso… e apontei para a loja. Ele me incentivou na hora: ‘Por que você não tenta? Fiz o primeiro contato e tive a sorte da minha região estar disponível. Tudo foi dando muito certo”, diz , empolgada .

Brechó Peça Rara. Foto: Robson Cesco

Pelo Brasil

CEO da marca, Bruna Vasconi comemora o sucesso do Brechó Peça Rara. A marca surgiu em 2007, na capital federal, e hoje conta com 16 lojas em todo o País.

“Em Brasília já foram implantadas 10 lojas. Agora, em junho, vamos inaugurar mais três, no Lago Norte, Jardim Botânico e Gama. Contamos ainda com lojas em São Paulo, Recife, Cuiabá, Goiânia e vamos inaugurar, no próximo mês, unidades em Porto Alegre, São Luiz do Maranhão, Vila Velha, no Espirito Santo e, em julho, Dourados, no Mato Grosso do Sul”, adianta Vasconi, animada.

A franquia deve chegar ainda este ano em Campinas e Riberão Preto (SP). Atualmente, a rede garante 160 empregos diretos e a perspectiva é de contratar, no mínimo, mais 50 pessoas nos próximos dois meses, em função das inaugurações que vão ocorrer.

“Tenho muito orgulho do nosso trabalho, pois não seguimos os moldes dos brechós convencionais. Prestamos serviço onde a gente vende coisas que são bens duráveis, com vida útil muito grande e não são destinados da forma correta. Na verdade, trata-se de um serviço muito especial que nos dá muito prazer e orgulho. Fazemos a economia circular de modo sustentável, muito além do discurso. Fazemos isso diariamente”, frisa Bruna.

Serviço: Brechó Peça Rara inaugura loja no Lago Norte

Data: 12 de junho de 2021

Horário: 11h

Local: Shopping Deck Norte (SHIN CA 1)