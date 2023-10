Born Concept e Fora do Eixo lançam coleção exclusiva de roupas

Lançamento acontece neste sábado, no Complexo Fora do Eixo

Neste sábado, dia 21 de outubro, a Born Concept, marca brasiliense de moda, lança uma coleção exclusiva em parceria com o grupo Fora do Eixo. Batizada de “Out Of The Cosmos”, as peças prometem unir o estilo de vida urbano da grife de roupas com o conceito da casa de entretenimento. O evento acontece no Complexo Fora do Eixo (Saan, quadra 1).

A colaboração apresenta uma série de camisetas oversized e casacos com um estilo que busca inspirar as pessoas a viverem de forma intensa e a pensar sempre fora da caixa. Dan Rocha, da Born Concept, explica que a ideia por trás da coleção é trazer uma experiência memorável, sempre alinhada com as tendências de moda. “É um convite às pessoas para ousarem e explorarem novas fronteiras, se permitindo experimentar o inexplorado, assim como o cosmos nos desafia constantemente”, conta.

A essência da “Out Of The Cosmos” está profundamente enraizada no manifesto do Fora do Eixo. “Muito mais do que simplesmente pensar ‘fora da caixa,’ o Complexo Fora do Eixo nos instiga a pensar ‘fora do cosmos,’ buscando trazer experiências incríveis para todos os frequentadores da casa”, destaca Rafael Dristig, sócio no grupo Fora do Eixo.

Promoção

Junto ao lançamento, a Born Concept antecipou a Black Friday e está oferecendo produtos com preços promocionais em todo o site. São descontos de até 15%. A oferta é válida até o dia 31 de outubro de 2023.

A coleção “Out Of The Cosmos” já disponível no site da Born Concept: https://www.useborn.com.br/complexofde/.

Serviço

Lançamento “Out Of The Cosmos” – Collab: Born x Fora do Eixo

Data: 21 de outubro

Horário: A partir das 12h

Local: Complexo Fora do Eixo – Saan, quadra 1

Mais informações: @complexoforadoeixo @bornconcept