Belle Silva marca presença no desfile da Chanel

A influencer foi a única brasileira presente no desfile desta terça-feira





O evento, que dita as tendências de primavera-verão 2022 prêt-à-porter, foi inspirado nos anos 90, com peças mais amplas. A forma das modelos desfilarem também foi um show à parte com giros, conhecido como pivot, ao som de Freedom 90, de George Michael, na versão do grupo Christine and The Queens. “Adorei as cores e estampas. A coleção está linda, chique, mas com um toque de modernidade”, afirma a franco-brasileira. “Gostei também de ver modelos que fogem dos padrões dos anos anteriores”, completa.

Outro ponto que agradou a influenciadora foi a presença de muitos clientes da grife na plateia. “Por conta dos protocolos sanitários, a entrada de turistas ainda está reduzida e isso motivou a grife a dar preferência para os clientes que consomem os produtos e foram essenciais para muitas marcas durante a crise provocada pela pandemia aqui na Europa”, pontua.



O desfile da Chanel é um dos mais aguardados pela franco-brasileira (Foto:Gerson Lírio)

Reconhecimento

Na saída do desfile, Belle foi abordada por fãs da série documental francesa “Championnes – Familles de Footballeurs”, que mostrou o seu cotidiano e de mais sete mulheres casadas com jogadores de futebol de diferentes clubes europeus. O programa foi ao ar no dia 07 de junho deste ano no canal TFX e está disponível na plataforma de streaming oficial do grupo TF1.