Alpargatas conclui venda da Osklen para a Dass

Na ocasião do anúncio do negócio, em novembro do ano passado, o valor do negócio é de R$ 400 milhões de reais

A Alpargatas informa que concluiu nesta terça-feira, 19, o fechamento da operação de alienação da totalidade de sua participação na Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos (Osklen), para a Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos, correspondente a 60% do capital social da Osklen.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explica a conclusão ocorre diante do cumprimento e/ou renúncia de todas as condições precedentes previstas no contrato da operação.

“A alienação da participação detida na Osklen está em linha com o planejamento estratégico da Alpargatas, que prevê seu crescimento orgânico, por meio da expansão de Havaianas em categorias beyond core, e também no crescimento inorgânico da companhia, por meio de novas marcas, novos produtos ou novas soluções digitais”, afirma a companhia.

Na ocasião do anúncio do negócio, em novembro do ano passado, o valor do negócio é de R$ 400 milhões.

Estadão Conteúdo