8 itens para compor looks streetwear femininos

Não é à toa que o streetwear (ou estilo urbano) faz parte de um dos cenários mais evidentes no mundo da moda há tempos. A combinação entre conforto, estilo e personalidade, domina as ruas de grandes metrópoles e mesclam com o visual autêntico das cidades.

O estilo ganhou as passarelas na década de 1990 e surgiu inspirado por dois grandes movimentos: o hip hop de Nova York e a cultura de surf da Califórnia. O streetwear tem um propósito de incluir componentes esportivos, punk, skate e moda de rua, com um ar jovem e original, mostrando atitude por meio das roupas.

Mesmo com uma pegada mais casual e despojada, a moda urbana é cheia de presença e consegue aproveitar itens clássicos e básicos, como camisetas, calças jogger, tênis de corrida, entre outras peças.

Para você que ainda não tem muita facilidade em fazer as combinações ou pretende inserir este estilo pela primeira vez, separamos 8 itens de streetwear feminino para usar e abusar sem medo.

Camiseta de flanela

Essa é uma peça coringa para se ter no guarda roupa street. Uma camiseta de flanela estilosa aberta por cima de outro look mais neutro, já causa o impacto proposto pelo estilo. Geralmente são combinadas com saias midi, jeans skinny e tênis voltados ao modelo de basquete.

Moletom com capuz

Assim como a camiseta, os moletons também são peças chaves. Marcas como a Baw, Overcome e Kings, disponibilizam modelos incríveis e com cortes especialmente produzidos para a moda de rua. Além de sempre estarem em alta pela diversidade das peças, trazem um ar de conforto arrumado ao look e expressam a personalidade de quem utiliza.

Croppeds

Eles podem ter os mais diversos materiais, como algodão silkado ou de renda sobre um top mais estruturado por baixo. Para agregar ao estilo e dar mais destaque à parte de cima do look, use acessórios que se destacam, seja chapéu de tecido ou colares mais exagerados. A camiseta de flanela aberta também dá um toque especial nesse item.

Calças jogger

Para um ar mais skatista e jovem, esse modelo de calça compõe o streetwear com maestria, principalmente se combinadas com camisetas estampadas e tênis mais estilosos, como os modelos Jordan da Nike. Geralmente em tecidos confortáveis, são peças coringa para usar tanto no dia a dia, como em eventos diversos.

Calça Baggy

A moda de rua não precisa obrigatoriamente ser destituída ou despojada demais. Peças como a calça baggy em jeans ou não, podem dar um ar mais estruturado se combinadas com itens de alfaiataria. Existem diversas estampas e modelagens nesse estilo, inclusive destoyed.

Saia Midi

Assim como o item anterior, esta é uma peça que quebra um pouco o padrão despojado do streetwear. Podem ser usadas com meia calça, coturnos, camisetas largas por dentro da saia midi, jaquetas, corta vento e vários modelos de tênis, inclusive com canos altos.

Acessórios

Como na maioria dos estilos, eles são sempre bem-vindos, mas nesse caso, os acessórios se comunicam com a pegada esportiva e clássica das ruas. Pode apostar em bonés de baseball, pochetes e mini bags. Óculos espelhados e brincos volumosos em metais envelhecidos também super combinam com essa estética street.

Tênis

Selando todo o contexto, os tênis são inevitáveis na maioria das composições street. Os modelos mais populares remetem ao basquete, hip hop e skate, assim como slips e All Stars. Combinados com saias, calças jogger, bermudas e camisetas, é quase certo que o estilo fique completo com um bom par ornamentando os pés.