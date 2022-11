1Quatro chega ao mercado de moda brasiliense

Marca autoral aposta em opulência e cores vibrantes

Em voga, o Maximalismo é um dos movimentos que sempre se renovam no mundo da moda. É o desejo de se expressar, tons vibrantes, combinação de mix de estampas, modelagens fora da caixa, acessórios, ousadia e muita criatividade. Com esta proposta, a 1Quatro nasceu. Cria de Brasília, a marca é a soma dos sonhos de duas amigas de infância, que se reencontraram e compartilharam o amor pela moda, cada uma em seu estilo. Ana Gabriele Mota é assistente social de formação, atua na área da saúde, e Carolina de Oliveira Martins é bióloga, atua na área de educação, ambas formadas pela Universidade de Brasília.

A procura por peças que não encontravam em lojas também foi um dos motivos para criar a 1Quatro. “Fizemos um curso de Desenvolvimento de coleção juntas. E eu sempre quis fazer algo com moda, por hobby, mas algo me fez arriscar mais e adiantar um sonho antigo. E mesmo com medo, pensei em transformar essa paixão em produtos. E no meio do curso decidimos que seria uma ideia legal abrir uma marca, com peças que amamos mas sentimos falta nas lojas”, explica Ana Gabriele.

A proposta da 1Quatro é atender o mercado de moda, com cortes e materiais marcantes, oferecendo o diferencial que a mulher fashionista procura: o maximalismo e a exclusividade. As coleções não seguem o calendário sazonal e são atemporais, com poucas peças que proporcionam aos clientes uma experiência exclusiva e marcante.

And just like that

A primeira coleção é um mix de conceitos sobre moda na visão das sócias. Com o tema “And just like that”, inspirada pela a nova série homônima sobre a icônica Sex and the City, as criações são o resultado da leitura sobre moda atual. Com 7 peças, nos tamanhos PP ao GG, a coleção é marcada pelo tom pink e combinada a exuberância de itens como o Casaqueto Carrie Bradshaw, que se tornou um dos queridinhos. Outros destaques são: o Vestido Cosmopolitan e o Kimono Manolo, umas das peças mais desejadas da loja.

O nome 1Quatro – lê-se um quatro – é o resultado de uma boa coincidência: a data de aniversário das sócias. Ambas fazem aniversário no dia 14, com apenas um mês de diferença entre as datas, Carolina faz nova idade em agosto e Ana em setembro. “Nossos aniversários sempre foram algo que nos juntou, essa data é muito significativa, pois temos exatamente um mês de diferença”, conta Carolina.

Foto: Divulgação

Onde encontrar a 1Quatro

As vendas acontecem pelo site da 1Quatro. Lá é possível consultar a tabela de medidas para escolher o tamanho ideal. Os atendimentos também são realizados por Whatsapp, no (61) 9956-9671.