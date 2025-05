O visual como escudo: o que as roupas de Virgínia Fonseca disseram na CPI das Bets

Na tarde desta terça-feira (13), Virgínia Fonseca, influenciadora e empresária, prestou depoimento na CPI das Bets. Mas, além da audiência em si, um detalhe chamou a atenção dos internautas: suas roupas.

Conhecida por seus looks marcantes, roupas nada discretas e maquiagens fortes, Virgínia adotou uma postura bem diferente para a audiência. Cabelo liso e solto, óculos redondos, moletom com a imagem da filha Maria Flor — amada por milhares de brasileiros — e uma garrafa Stanley rosa. A pergunta que fica é: por que essa mudança tão drástica?

Vamos destrinchar as escolhas de Virgínia e o que isso tem a ver com posicionamento de marca.

Ao escolher um moletom com o rosto da filha, Virgínia envia uma mensagem silenciosa, mas poderosa: ela quer ser vista como mãe, não como vilã. A peça reforça a ideia de alguém comum, carinhosa, vulnerável — alguém que, como tantas outras mulheres, só quer proteger a família. Essa é uma estratégia de imagem que busca empatia e identificação com o público, afastando a ideia de culpa ou envolvimento direto.

A moda, nesse caso, é uma aliada do discurso. O look simples, com cara de “caseira”, somado aos óculos e ao cabelo sem produção, constrói a imagem de uma mulher “do povo”, sem nada a esconder. Ela não está ali para ser interrogada; está ali, visualmente, para atestar inocência — ou, pelo menos, parecer assim.

Um momento que chamou atenção foi quando Virgínia, distraída, confundiu o microfone com o canudinho do copo rosa Stanley. O deslize virou meme, mas também reforça a imagem de uma menina atrapalhada de 26 anos, e não de uma influenciadora calculista envolvida em esquemas milionários de apostas. O copo rosa pode até funcionar como lembrança involuntária da sua marca, a WePink, reforçando a ideia de que ela é uma empresária, não uma cúmplice.

A verdade é que a moda tem poder — inclusive político. E o look de Virgínia na CPI é um caso claro de como a roupa pode ser usada como instrumento de posicionamento, narrativa e até defesa. Em tempos de exposição midiática, vestir-se é, também, um ato de comunicação.