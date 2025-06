Na contramão do fast fashion, brechó fortalece moda circular no DF com nova loja

Em tempos de consumo acelerado e descartável, o Bem QT Quis segue na direção oposta. Ícone da moda circular em Brasília, o brechó inaugura neste sábado (7/6) sua nova loja, agora na 715 Norte, com mais espaço, mais peças e um convite renovado ao consumo consciente.

A mudança acontece menos de dois anos após a última expansão e reflete o crescimento orgânico do projeto — da clientela fiel ao volume de acervo que gira pelas araras da loja. O novo endereço traz uma estrutura ampliada, com provadores mais confortáveis, área de atendimento redesenhada e um ambiente pensado para acolher tanto quem busca estilo com propósito quanto quem deseja viver a moda de forma mais sustentável.

“Queríamos um espaço maior, mas que não afastasse a loja da nossa clientela de longa data. A 715 Norte reúne comércio pulsante, boa visibilidade e tem uma calçada perfeita para a Feira Mapas de Afeto, iniciativa que costumamos convidar para compor os eventos que promovemos, com marcas locais e música”, afirma Morgana Franco, fundadora da marca.

Novo espaço, mesma essência

A nova unidade ocupa uma loja no Bloco G da SCRN 714/715 Norte, um ponto estratégico da cidade que vem se consolidando como polo criativo e de empreendedorismo local, com vizinhas como Petit Jardin, Jamburitas, Quero Melancia e Adélia. A escolha do local não foi por acaso: “Queríamos ampliar sem perder o vínculo com nosso público.”, explica Morgana.

A inauguração será marcada por um evento gratuito, das 10h às 19h, com discotecagem da DJ La Ursa, feira de marcas autorais e um acervo especial, recheado de novidades cuidadosamente garimpadas.

Moda com impacto e história

Mais do que um brechó, o Bem QT Quis se posiciona como um espaço de resistência criativa. Todas as peças são 100% de segunda mão, selecionadas para prolongar sua vida útil e desafiar a lógica do descarte rápido. Com a nova loja, o brechó passa a girar seu acervo com ainda mais frequência — a curadoria agora acontece duas vezes por semana —, garantindo novidades constantes e mais oportunidade de rotatividade sustentável.

Além de ampliar o time com a criação de um novo posto de trabalho, a loja segue promovendo eventos culturais, encontros e parcerias com marcas locais. “Seguimos com o compromisso de ser um brechó 100% de segunda mão. A nova loja amplia nossa capacidade de circular essas peças e evitar o descarte precoce. Assim, continuamos ajudando a combater o consumo excessivo e a estender a vida útil das roupas que já existem”, reforça Morgana.

Tendência em ascensão

A expansão do Bem QT Quis acontece em um momento em que a moda circular ganha cada vez mais força no Brasil. Segundo dados do Sebrae de 2023, o país já conta com mais de 118 mil brechós ativos — um crescimento de mais de 30% em cinco anos. A tendência global encontra terreno fértil no DF, onde cresce o interesse por práticas de consumo mais conscientes e conectadas com o futuro.

“As pessoas têm se conscientizado cada vez mais da importância de consumir o que já existe. Isso movimenta a economia circular e fortalece negócios como o nosso, que já nascem com esse DNA”, conclui Morgana.

Serviço

Inauguração da nova loja Bem QT Quis

Onde: SCRN 714/715 Norte, Bloco G, loja 30 – Asa Norte

Quando: Sábado, 7 de junho, das 10h às 19h

DJ La Ursa + Feira Mapas de Afeto + acervo especial

Funcionamento: segunda a sexta, das 10h às 19h | sábado, das 10h às 19h