Lady Gaga encanta Copacabana com batom metalizado assinado por sua maquiadora pessoal

Na noite do último sábado (3), Lady Gaga subiu ao palco montado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para uma apresentação histórica. Mas além da performance arrebatadora, o que também roubou a cena foi o visual da artista — especialmente o batom vermelho metalizado que dominou as redes sociais após o show.

O look marcante foi criado por Sarah Tanno, maquiadora oficial de Gaga e diretora global de arte da Haus Labs, marca de beleza da própria cantora. Em publicação nas redes sociais, Tanno revelou que o efeito intenso nos lábios foi resultado da combinação de três produtos da linha:

Le Monster Lip Crayon na cor Magohany Matte — um batom em lápis de acabamento opaco;

Atomic Lip Lacquer na tonalidade Ruby Shine — com acabamento laqueado e brilho espelhado;

Hy-Power Pigment Paint na cor Burgundy Shimmer — um pigmento multifuncional com partículas metálicas.

A mistura garantiu o acabamento vibrante, metálico e duradouro que acompanhou a cantora ao longo de toda a apresentação à beira-mar. O visual se tornou um dos assuntos mais comentados da noite, com milhares de fãs buscando referências e tentando recriar o look nas redes sociais.

Atualmente, os produtos da Haus Labs ainda não estão disponíveis para venda direta no Brasil, mas podem ser adquiridos por meio do site oficial da marca, que realiza entregas internacionais, ou em redes como a Sephora dos Estados Unidos — com possíveis custos adicionais de frete e importação.

Mais do que um show, Gaga entregou uma aula de performance, estilo e poder. E, como sempre, ditou tendências.