Festival Ao Desapego ocupa a Galeria dos Estados com moda circular e arte local

Neste sábado (14), das 10h às 18h, a Galeria dos Estados será tomada por cores, criatividade e consciência. É a nova edição do Ao Desapego – Festival de Moda, Arte e Design Circular, que reúne mais de 80 expositores entre brechós, marcas autorais, food trucks, DJs, oficinas e rodas de conversa — tudo com entrada gratuita.

Com o tema “Um Mergulho no Maximalismo Tropical Brasileiro”, o evento propõe uma celebração vibrante da moda circular e da estética tropical, valorizando o reaproveitamento, o estilo autêntico e a potência da economia criativa do Distrito Federal.

Foto: Divulgação

A programação inclui oficinas gratuitas de costura e bordado, rodas de conversa sobre moda sustentável, mostra de upcycling e desfile com peças reaproveitadas. No Espaço DJs, nomes como Pequi, Ketlen Niggaz, UMiranda e Fibo garantem o clima festivo ao longo do dia.

Destaque também para a roda de conversa “A Criatividade na Moda de Rua do DF – Economia Circular na Veia!”, com mediação de Patrícia Mazzoni (SEBRAE/Festival CoMA), e para a palestra “Do Brechó à Passarela”, com Priscila Azevedo, fundadora da Vestida de Sonhos. A mostra de upcycling conduzida por ela encerra a programação de bate-papos com um desfile que alia moda e consciência ambiental.

Além da programação cultural, o evento conta com o Espaço Gastronomia Artesanal, com 15 expositores, e o tradicional Festival de Brechós, que ocupará as Galerias Norte, Sul 1 e Sul 2 com peças vintage, criativas e acessíveis.

Foto: Divulgação

O festival também é resultado de ações formativas realizadas em maio, dentro do projeto AoD Labs, com oficinas sobre educação financeira e técnicas de stylist. A próxima atividade formativa, com foco em estratégias de comunicação e gestão de produtos, será ministrada por Rafaella Lacerda — com data e link de inscrição a serem divulgados em breve.

Mais informações sobre o festival e a programação oferecida em linktr.ee/aodesapego.

SERVIÇO – Ao Desapego – Festival de Moda, Arte e Design Circular

Data: 14 de junho de 2025

Horário: das 10h às 18h

Local: Viadutos da Galeria dos Estados – Plano Piloto, Brasília/DF

Entrada: GRATUITA

Mais informações: linktr.ee/aodesapego

Redes sociais: Instagram | Facebook