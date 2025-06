Cores que estão dominando a temporada e como usá-las no dia a dia

Do desfile às ruas, a temporada atual vem sendo pintada com tons surpreendentes — dos cítricos vibrantes aos neutros sofisticados. Se antes o minimalismo ditava regras, agora a paleta se abre para experimentações, contrastes e muita personalidade.

Confira as cores que estão em alta e aprenda como incorporá-las ao seu guarda-roupa de forma prática e estilosa.

1. Amarelo-limão: o toque cítrico que energiza

O amarelo vibrante, quase fluorescente, saiu do mood esportivo e ganhou status fashion. Ele aparece em vestidos, alfaiataria e até acessórios estruturados.

Como usar no dia a dia:

Combine uma blusa amarelo-limão com jeans de lavagem clara e tênis branco para um visual urbano.

Para ousar com elegância, invista em um blazer amarelo sobre um look monocromático branco ou bege.

Nos pés ou na bolsa, o tom funciona como ponto de luz para looks mais neutros.

Combina com: branco, bege, lavanda, cinza-claro.

2. Verde-musgo: o neutro versátil do momento

Mais discreto, o verde-musgo assume o papel de “novo preto” no armário contemporâneo. Ele transita bem entre looks casuais e produções de trabalho.

Como usar no dia a dia:

Use uma calça cargo verde-musgo com camiseta off-white e sandália rasteira.

Para o ambiente de trabalho, aposte em um blazer no tom combinado com peças nude ou de alfaiataria bege.

Funciona bem em tecidos como linho, algodão cru e sarja.

Combina com: tons terrosos, off-white, mostarda, rosa queimado.

3. Rosa chiclete: o retorno do pink com sofisticação

O rosa vibrante reaparece com nova leitura: menos infantilizado, mais moderno e empoderado. Perfeito para quem quer se destacar sem perder a leveza.

Como usar no dia a dia:

Invista em um top rosa combinado com calça de alfaiataria cinza ou calça jeans wide leg.

Misture o rosa com peças esportivas (como jaquetas bomber ou tênis chunky).

Se quiser começar devagar, aposte em um batom ou acessório nesse tom.

Combina com: cinza, marrom-chocolate, vinho, laranja queimado.

4. Azul petróleo: sofisticação sem esforço

Entre o azul-marinho e o verde-petróleo, essa cor profunda aparece em vestidos, tricôs e até maquiagem, como sombras e delineadores.

Como usar no dia a dia:

Um vestido midi azul petróleo com tênis branco cria um look elegante e descomplicado.

Em clima de escritório, aposte em uma camisa azul petróleo com calça caramelo.

Nos acessórios, ele funciona como alternativa ao preto: sofisticado e menos óbvio.

Combina com: bege, caramelo, dourado.

5. Neutros atualizados: do gelo ao cappuccino

Os tons neutros continuam em alta, mas com uma abordagem mais quente e acolhedora. Tons como gelo, cappuccino e areia criam uma base perfeita para ousar nos acessórios.

Como usar no dia a dia:

Monte um look monocromático em tons de areia e complemente com bolsa laranja ou sapato metálico.

Experimente misturar diferentes texturas nos tons neutros (como linho + couro sintético) para dar profundidade.

Ótimos para dias em que se quer elegância sem esforço.

Combina com: absolutamente tudo — são a tela em branco da estação.

Dicas de Estilo: como adaptar ao seu estilo pessoal

Minimalistas: escolha tons da moda em peças-chave (blazer, camisa, calça) com corte limpo e poucos detalhes. Ouse nos acessórios.

escolha tons da moda em peças-chave (blazer, camisa, calça) com corte limpo e poucos detalhes. Ouse nos acessórios. Românticas: prefira tecidos fluidos e cores mais suaves da paleta da temporada, como lavanda, rosa chiclete e areia.

prefira tecidos fluidos e cores mais suaves da paleta da temporada, como lavanda, rosa chiclete e areia. Modernas: abuse do color block e dos contrastes — verde-musgo + rosa, amarelo + azul petróleo, etc.

abuse do color block e dos contrastes — verde-musgo + rosa, amarelo + azul petróleo, etc. Clássicas: use as cores da temporada em peças atemporais: camisa de botão, saia midi, scarpin.

Cores como Extensão da Personalidade

Mais do que tendência, as cores convidam à expressão pessoal. O importante é encontrar a paleta que converse com você, respeitando seu estilo e seu ritmo. Porque na moda — e na vida — o melhor look é sempre aquele que reflete quem você é.