Looks masculinos de inverno: ideias estilosas para apostar

O inverno é, sem dúvida, uma das estações mais charmosas do calendário da moda e, no vestir dos homens, os looks masculinos de inverno são os mais estilosos, pois reúnem em uma única composição o toque de conforto e acolhimento tão necessários na temporada.

Muitas são as peças e combinações que podem ser feitas com alguns elementos de moda que são a cara do guarda-roupa dos homens nesta estação e a dica para arrasar nos looks é considerar o estilo pessoal e apostar em combinações modernas e cheias de personalidade.

Para arrasar nos looks masculinos de inverno, confira dicas de combinações possíveis, peças-chave e inspirações que podem ser montadas para aproveitar os dias mais frios do ano de forma aquecida, confortável e sem perder o estilo. Aproveite a leitura!

O que priorizar ao montar looks masculinos de inverno?

No geral, o guarda-roupa dos homens é mais básico, mas isso não significa que ele não possua diferentes opções para apostar no inverno.

Existem peças essenciais para uso nesta temporada, pois combinam com o clima e atendem à necessidade de unir conforto e aquecimento nos looks da estação. Confira:

Roupas em camadas : Apostar no sistema de camadas pode ser fundamental em locais de inverno intenso. As roupas térmicas vão ajudar a manter a temperatura adequada no corpo. Comece por uma segunda pele térmica e vá adicionando as peças até ficar quentinho.

: Apostar no sistema de camadas pode ser fundamental em locais de inverno intenso. As roupas térmicas vão ajudar a manter a temperatura adequada no corpo. Comece por uma segunda pele térmica e vá adicionando as peças até ficar quentinho. Casacos térmicos : Esse tipo de agasalho é feito com uma tecnologia de ponta, onde os tecidos possuem a missão de manter o corpo aquecido enquanto estão em contato com a pele, sendo ideais para locais de frio intenso e neve.

: Esse tipo de agasalho é feito com uma tecnologia de ponta, onde os tecidos possuem a missão de manter o corpo aquecido enquanto estão em contato com a pele, sendo ideais para locais de frio intenso e neve. Botas masculinas : As botas masculinas são um clássico e possuem uma pegada mais robusta, combinando com casacos alongados e mais estruturados, além de cachecóis e calças mais ajustadas que trazem destaque para a bota;

: As botas masculinas são um clássico e possuem uma pegada mais robusta, combinando com casacos alongados e mais estruturados, além de cachecóis e calças mais ajustadas que trazem destaque para a bota; Acessórios de inverno: Os acessórios de inverno são elementos essenciais para garantir uma melhor sensação térmica durante os dias mais frios. Por isso, para deixar o look estiloso, boinas, cachecóis, luvas e gorros são super bem-vindos na hora de trazer um UP ao visual invernal.

Na hora de montar os looks masculinos de inverno, é importante se atentar a quais peças serão utilizadas e é importante que os elementos de moda escolhidos consigam traduzir o estilo, mas principalmente aquecer o corpo das baixas temperaturas, em looks estilosos e repletos de personalidade.

Ideias de looks masculinos de inverno para copiar

A moda masculina segue se reinventando a cada temporada, reflexo que já pode ser percebido com o aumento do interesse dos homens em se vestir melhor, especialmente na temporada de inverno, conhecida por ser a mais elegante entre as estações.

Algumas ideias de look podem deixar o visual do homem ainda mais interessante, combinando estilo e criatividade na hora de montar composições com peças tão clássicas e atemporais. Confira as melhores opções de looks para se inspirar na estação e arrasar:

1. Looks masculinos com casaco ou sobretudo

Esta, sem dúvidas, é uma das opções de looks masculinos de inverno mais tradicionais e clássicos, indicados para homens que gostam de manter o charme e bom gosto na hora de combinar suas peças.

O uso da terceira peça é essencial no mundo da moda, dando aos looks um toque ainda mais completo. A dica é escolher um casaco ou sobretudo estiloso, com bom caimento e de alta qualidade.

Os modelos em cortes clássicos e cores sóbrias são perfeitos para apostar, já que não caem de moda. Mas, também há opções modernas com toque urbano para quem gosta de um visual mais ousado.

Combinam tanto com calça jeans ou de sarja, como de alfaiataria, transitando em diferentes estilos e ocasiões. Por isso, confira os melhores modelos de casacos térmicos masculinos, confeccionados com materiais tecnológicos e design funcional, e assim tenha peças estilosas para montar diversos looks.

Adicione cachecol para um visual mais elaborado e quentinho, ou ainda aposte em botas para tornar o look estiloso e perfeito para enfrentar as baixas temperaturas!

2. Looks masculinos com jaqueta jeans

A jaqueta jeans é um ícone da moda e super atemporal, transitando entre as estações com um toque super estiloso. Para os homens que desejam adotar um visual mais moderno e despojado, a escolha dessa peça pode fazer a diferença nos looks masculinos de inverno.

Entre as opções, uma composição total jeans, na mesma tonalidade ou em lavagens diferentes, e se preferir com uma calça preta jogger, super descolada e moderna. Vale lembrar que a jaqueta jeans em modelagem oversized deixa a combinação mais confortável e acolhedora, aposte!

3. Looks masculinos com jaqueta de couro

Para os homens que desejam um visual marcante, a dica é apostar na jaqueta de couro, que desde a década de 1950 faz sucesso entre os rapazes, especialmente se o look clássico com camiseta branca, calça e bota for adotado.

Além disso, a peça pode trazer um toque aos homens que gostam de um visual cheio de personalidade em um look total black, com o uso de um coturno e elementos como o toque da correntaria em pulseiras e colares.

4. Looks masculinos com suéter

O suéter é uma peça indispensável para o homem que possui um visual mais elegante e clássico. Entre os looks masculinos de inverno, esse é aquele que nos remete a um visual super arrumadinho, como o Old money, combinado a um bom calçado oxford e uma calça em alfaiataria ajustada e com barra mais curta.

A camisa social branca é a opção para usar por baixo da peça e trazer o toque social e mais elegante à composição, sendo um clássico da moda masculina.

5. Looks masculinos com moletom

Os looks com moletom trazem um toque despojado e descomplicado, ideal para quem curte um estilo mais básico e com um toque esportivo. O moletom é uma peça confortável e ampla e, por isso, combina muito com tênis, e até com jaqueta jeans, justamente por trazer esse toque mais simples.

Para trazer um toque mais estiloso, dá para usar com uma terceira peça, como trench coat e cachecol. Outra dica é escolher as cores, apostando em tons neutros como azul-marinho, cinza ou preto.

6. Looks masculinos com parka

A parka é mais um dos looks masculinos de inverno que pode ser usado para quem deseja um visual mais básico e casual. Elas são funcionais, possuem bolsos e capuz e, por isso, são uma boa opção para quem deseja um look invernal descomplicado.

O uso da parka pode ser feito com calça jeans, tênis casual de cano médio ou para quem deseja um visual mais encorpado com um coturno tratorado.

Vale lembrar que elas podem aparecer em um comprimento mais alongado e levemente acolchoado, similar a uma jaqueta puffer, super despojada.

7. Looks masculinos com bota

A bota é um ícone da temporada, especialmente entre os looks masculinos de inverno. Isso porque elas são democráticas e podem transitar entre os looks invernais com bastante facilidade.

Elas podem aparecer com um toque mais robusto ou mais casual, a escolha vai depender do estilo de cada um.

A dica é apostar no uso de calça para um visual mais estiloso. As de modelagem mais ajustadas prometem um maior destaque do calçado, que ainda pode ser combinado com camisas jeans, jaquetas, coletes e blazers em alfaiataria, para quebrar o toque despojado e trazer uma formalidade ao visual.

O uso de um cachecol apoiado sobre os ombros promete deixar os looks masculinos de inverno ainda mais charmosos, afinal, é a cara da estação.

Se deseja adotar um visual estiloso e cheio de personalidade na estação mais fria do ano, as dicas delooks masculinos de inverno são sensacionais e, se forem combinadas com os elementos de moda corretos, podem deixar as roupas de inverno ainda mais modernas e super elegantes.