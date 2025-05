‘Um fim de semana bom pra cachorro’: Taguaparque recebe Lazer Pet Stop 2025

O maior evento pet do DF está de volta com uma programação cheia de diversão para os amantes dos animais e seus pets.

Taguatinga (DF) se prepara para receber o evento mais esperado pelos apaixonados por animais: o Lazer Pet Stop 2025, que acontecerá nos dias 17 e 18 de maio, no Taguaparque. Com entrada gratuita, a programação promete dois dias de experiências inesquecíveis para toda a família – incluindo, claro, os melhores amigos de quatro patas. A iniciativa conta com o fomento da Secretaria de Proteção Animal do Distrito Federal e tem realização do Instituto Embalando Sonhos.

Com o tema “Brasília Amiga dos Animais”, o evento traz uma agenda plural e repleta de atividades voltadas à promoção do bem-estar animal, adoção consciente, entretenimento e cuidados com os pets. Entre os destaques deste ano, estão o Desfile Pet, o 3º Campeonato Centro-Oeste de Tosa, a tradicional Feira de Adoção, campanha de vacinação gratuita, além de expositores de produtos pet, oficinas, atrações culturais, espaço kids, espaço agility e mais uma vez a participação especial do biólogo e apresentador Richard Rasmussen.

Serão mais de 300 animais numa grande Feira de Adoção com diversas ONGs e protetores independentes que fomentarão a adoção responsável e segura de cães e gatos resgatados que aguardam por um lar cheio de amor.

O evento oferece grande estrutura digna de grandes eventos e conta com diversos profissionais do mundo animal. Com apoio do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) e da Faculdade Anclivepa Brasília, serão aplicadas doses gratuitas da vacina antirrábica entre outras, além de palestras educativas sobre saúde animal, zoonoses e meio ambiente.

A agenda do evento inclui ainda o animado Espaço Pet Fun, repleto de brinquedos, túneis e obstáculos pensados para os pets se exercitarem e se divertirem. Haverá também um Espaço Kids, com atrações dedicadas às crianças, além de oficinas interativas.

Destaques da Programação

DESFILE PET – Sábado dia 17 de maio, às 15h

O desfile pet está com inscrições abertas para os pets brilharem na passarela mais animal de Brasília. Inscreva-se nas categorias Tal Tutor, Tal Pet, Pet Influencer, Pet Fashion, Pet Fantasia. O desfile acontece no sábado, 17 de maio, às 15h.

3º CAMPEONATO CENTRO-OESTE DE TOSA – Domingo dia 18 de maio, das 9h às 17h

As inscrições estão abertas para groomers iniciantes, amadores e profissionais, o campeonato terá prêmios em todas as categorias. É a chance ideal de mostrar técnica, talento e se destacar no universo grooming.

FEIRA DE ADOÇÃO – Sábado e Domingo dias 17 e 18 das 09h às 17h

Já são mais de 300 animais inscritos e sendo preparados para encontrar uma nova família. ONGs e protetores que desejem ainda participar, podem se inscrever até dia 10 de maio.

Serviço

Evento: Lazer Pet Stop 2025 – Brasília Amiga dos Animais

Data: 17 e 18 de maio (sábado e domingo)

Horário: A partir das 9h

Local: Taguaparque – Taguatinga/DF

Entrada: Gratuita