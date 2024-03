Quando as cartas podem ajudar a salvar um pet. Aproveita!

Oráculo Solidário Edição Cigana faz atendimento solidário em prol do abrigo Fauna e Flora no Gama, vários pets agradecem

O evento Oráculo Solidário realiza sua primeira versão nos arredores do evento Chorinho no Eixo, neste próximo domingo (10), das 10h às 17h. O encontro holístico tem o valor fixo de R$ 100 por atendimento e visa democratizar o acesso aos oráculos aliado a consolidação da causa animal. Um total de 30% do que for arrecadado será doado ao abrigo Flora e Fauna, que realiza um trabalho de acolhimento em torno de 1.000 cães e gatos no Gama.

A casa possui 16 anos de história e precisa de vários tipos de doações, entre elas ração, produtos de limpeza, jornais e medicamentos. O consumo diário de ração no espaço chega a 266 kg. Mensalmente, o número aumenta para 8.000 kg.

“Recebemos pelo menos seis pedidos de ajuda ao dia de gente que perdeu o emprego e não tem condições de comprar ração. Estamos superlotados e precisamos de doações para pagar tratamentos de animais resgatados na rua que correm risco de vida. Essa é a realidade de todos os abrigos do DF”, avalia o vice-presidente do espaço, Well Fabiano.

Oráculos

Para Sara Almeida, uma das idealizadoras do evento e tutora de Julieta, vira-lata resgatada pelo abrigo Fauna e Flora em 2018, o evento é uma maneira de recompensar ao abrigo todo o carinho recebido pela cachorra desde o dia de sua adoção. “Quem tem animais sabe na prática o significado do amor sem limites. Qualquer retribuição não seria suficiente para agradecer à altura por todo o bem que ela fez a mim desde a primeira vez que nós vimos”, relembra a taróloga, que pretende realizar atendimentos de baralho cigano, cartomancia e leitura de mãos.

O público do Eixão Norte poderá conferir o que o destino lhe reserva em 5 oráculos: Baralho Cigano, Cartomancia, Quiromancia, Tarot, Tarot Iluminatti e Oráculo de Cristais. Em paralelo ao evento acontece a venda de roupas, bijuterias, sapatos e outros acessórios no Brechó dos Ipês.

Oráculo Solidário Edição Cigana