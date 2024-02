Lazer Pet Stop oferece diversão para animais de estimação e seus tutores

O evento conta com o apoio e fomento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda do Distrito Federal

O Instituto Embalando Sonhos tem o prazer de anunciar o “Lazer Pet Stop”, um evento dedicado aos amantes de animais de estimação que será realizado pela primeira vez no Taguaparque, em Taguatinga-DF, nos dias 20 e 21 de abril de 2024. O evento conta com o apoio e fomento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda do Distrito Federal e terá a presença especial de Richard Rasmussen, renomado biólogo e amante de animais, que estará presente para compartilhar suas experiências e conhecimentos.

Com diversão garantida para pets e tutores, o Lazer Pet Stop é um evento gratuito para toda a família, projetado para proporcionar momentos de alegria e aprendizado. As atividades do Lazer Pet Stop incluirão: Feira de Adoção, uma oportunidade para encontrar um novo amigo de quatro patas; Feira de Produtos para seu Pet, com uma variedade de Empresas de Petshops, Distribuidores e Varejistas; Espaços Criativos, Atrações Infantis, com atividades divertidas para as crianças, incluindo apresentações culturais.

Neste ano o Lazer Pet Stop traz uma grande novidade, a Fazendinha: Uma experiência rural com animais de pequeno porte, proporcionando um contato próximo com o público. Também terá uma caminhada com Richard Rasmussen, e o famoso Desfile Pet onde o tutor poderá mostrar o estilo do seu pet em um desfile descontraído.

As atrações também incluem Palestras e Workshops ministradas por especialistas e empresários do setor.