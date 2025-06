Cuidados com seu cão no frio

Com esse friozinho chegando, a gente logo pensa em cobertor, chocolate quente e sofá, né? Mas e os nossos pets, como ficam? Eles também sentem frio, e é super importante dar uma atenção especial nessa época do ano.

Uma das primeiras coisas é evitar dar banho com frequência. Quando for preciso, use água morna e seque bem com toalha e secador. Nada de deixar o bichinho úmido no frio! Pode dar resfriado.

Outra dica legal é usar roupinhas. Nem todos os pets gostam, mas vale tentar com os mais friorentos, principalmente os de pelagem curta. Só não vale forçar, viu? Tem que ser confortável pra eles.

O lugar onde eles dormem também precisa ser quentinho. Coloca uma mantinha, uma caminha mais alta do chão, longe de corrente de vento. Isso já ajuda muito!

Na hora de passear, escolha os horários mais quentes do dia. Nada de sair cedinho ou à noite, quando o frio tá mais forte. E, claro, mantenha a alimentação em dia – no frio, eles gastam mais energia pra se aquecer.

E fica de olho: se seu pet estiver tremendo muito, com tosse ou desanimado, pode ser sinal de que algo não vai bem. Aí o ideal é procurar um veterinário.

Com carinho e alguns cuidados simples, nossos bichinhos passam o inverno felizes e bem aquecidos!