Grupos de amigos e familiares fazem eventos para se sentir em premiações de cinema

Por Maria Clara Abreu e Maria Eduarda Fava

De encontros familiares a jantares temáticos, brasileiros transformam o evento cinematográfico em uma celebração coletiva repleta de costumes, bolões e criatividade

Tapete vermelho, trajes especiais e menu escolhido de forma personalizada. No Brasil, qualquer ocasião pode se transformar em motivo de celebração. Eventos como premiações de filme e de música tornam-se uma oportunidade para festas, bolões e reuniões temáticas.

A comoção coletiva amplia ainda mais a importância dessas premiações, tornando-as parte do calendário festivo de muitos apaixonados por cinema.

A universitária Helena Prestes exemplifica que a família, na noite do Oscar sempre é especial.

“A gente estendeu um cobertor vermelho no meio da sala, como se fosse realmente o tapete vermelho, escreveu Oscar em letras douradas e colou na parede. Era como se estivéssemos lá na premiação do Oscar, em Los Angeles, só que dentro de casa”, lembra.

A estudante conta que em tempos da pandemia de covid-19, eventos como esses, mesmo que alguns feitos a distância como os bolões e apostas, serviram como uma maneira de integrar ainda mais sua família.

“Foi aí que acabou realmente virando uma tradição. Eu, minha irmã e minha mãe sempre organizamos nossas próprias premiações”, diz.

Experiência coletiva

O professor Érico Monnerat, realizador e pesquisador de cinema, acredita que seja significativo assistir a filmes e premiações em coletividade.

“A experiência de assistir filmes sempre foi coletiva, como ver um filme na tela grande com som alto e pessoas ao redor. Acho que assistir juntos é sempre mais interessante, pois permite ter com quem trocar ao final”.

Monnerat acrescenta que “as premiações são eventos especiais porque trazem visibilidade para os filmes, e a depender do festival, dão aos longas-metragens uma espécie de ‘selo de qualidade’”.

Para a universitária Isabella Castelo, o Oscar é mais do que uma premiação anual — é o tema dos jantares mensais que ela e seu grupo de amigos organizam.

A noite ganha um toque especial com vestimenta de gala e um cardápio cuidadosamente preparado por eles, acompanhado de drinks e vinhos.

A experiência inclui um checklist dos filmes indicados, apostas no bolão e muita torcida pelos favoritos. Além disso, o grupo leva a brincadeira a sério e distribui prêmios próprios, como “Mais Bem Vestido” e “MasterChef”.

“⁠Quisemos juntar nossa paixão por cinema, comum a todos do grupo, com a nossa tradição de encontros. É muito legal e um tema que sempre está presente nas nossas conversas. A premiação do Oscar não podia ficar de fora”, diz a universitária.

Tendência

Ela avalia que a iniciativa gerou repercussão, diversos amigos e conhecidos pretendem adotá-la nas próximas edições.

“Muitos amigos e conhecidos gostaram da ideia e vão aderir às próximas edições, acho que criamos alguma tendência”.

Helena ressalta que o retorno é sempre muito positivo. “No ano passado, a gente fez, com uma família de amigos que também estava presente. Fizemos uma carta de drinks com o nome dos filmes que estavam concorrendo à premiação”.

“Mesmo com a ascensão da Internet e das plataformas streaming, o cinema ainda é a arte mais cara, por isso ainda é muito importante para pautar as discussões na sociedade”, diz Érico. O professor ainda destaca que em Brasília existem cineclubes que promovem sessões especiais, que valem a pena de se conhecer.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira