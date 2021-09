Yukatán, restaurante asiático comandado pelos chefs Francisco Assis e Juliano Guinoza, abre para o público na Casa MAAYA

Um ambiente primorosamente decorado, uma bela carta de vinhos e um menu diversificado e surpreendente. o Yukatán certamente irá te agradar!

Maaya. Um local onde se pode apreciar e viver momentos incríveis, em todos os sentidos da vida. Essa é a proposta do novo empreendimento do Grupo Funn Entretenimento, às margens do Lago Paranoá e que inaugura no início de setembro.

Com cerca de 10 mil metros quadrados, a Casa Maaya reúne operações gastronômicas, atividades esportivas no Lago Paranoá, quadras de beach tennis, piscina, beach club, SPA e área kids.

Entre as atrações gastronômicas, o Yukatán, restaurante asiático do complexo, comandado pelos renomados chefs Francisco Assis (@assisemcasa) e Juliano Guinoza (Nakka, SP), com capacidade para 150 pessoas, cumprindo as regras de distanciamento.

Chef Francisco Assis (ao centro). Foto: Rodrigo Pimenta/X!S Fotografias

Chef Juliano Guinoza. Foto: Rodrigo Pimenta/X!S Fotografias

Foto: Rodrigo Pimenta/X!S Fotografias

São mais de 20 rótulos de saquês nacionais e internacionais. Além de drinques clássicos, mais de 14 criações autorais elaboradas especialmente para harmonizar com o menu, sob o comando do mixologista Vitor Moretti.

Já o menu, elaborado a quatro mãos, apresenta pratos sofisticados e exclusivos, com opções variadas de sushibar, versões quentes e sobremesa.

Destaques do cardápio

Sushibar

Ussuzukuri Robalo – Carpaccio de peixe branco servido no prato de gelo

Sashimi barriga de salmão maçaricada – 5 cortes de sashimi de barriga de salmão com azeite trufado e raspas de limão siciliano

Sashimi atum com foei gras e caju confitado – 5 cortes de sashimi de atum selado com cubos de caju confitado e foei gras. Finalizado com tarê de vinho

Sashimi de salmão com ovo de codorna trufado – 5 cortes de sashimi maçaricado com ovo de codorna. Finalizado com trufas negras e ovas massago

Pratos quentes

Baterá salmão – Arroz prensado temperado com tartar de salmão e notas de pimenta

Bowls de salmão – Bolinhos de salmão crocante com vinagrete e molho sweet chilli

Edamame trufado – Soja japonesa com azeite trufado e Flor de Sal

Rock shrimp spicy – Cubos de camarão crocante com maionese Spicy

Yaki Chow Mein – Releitura do tradicional Yakishoba

Sobremesa

Miracle – A Miracle conta a história do milagre na Casa Maaya. Base de mousse de chocolate com geléia de frutas vermelhas, árvore de chocolate, crumble de chocolate e amêndoas e cannelle de sorbet de açaí

Torta de Choko – Torta de chocolate com zabaione, crumble de chocolate e cannelle de sorbet de frutas vermelhas

Ussuzukuri Robalo. Foto: Rodrigo Pimenta/X!S Fotografias

Sashimi de salmão com ovo de codorna trufado. Foto: Rodrigo Pimenta/X!S Fotografias

Sashimi barriga de salmão maçaricada. Foto: Rodrigo Pimenta/X!S Sashimi barriga de salmão maçaricadaFotografias

Bowls de salmão. Foto: Rodrigo Pimenta/X!S Fotografias

Atum com foei gras e caju confitado. Foto: Rodrigo Pimenta/X!S Fotografias

Drinques

Flor de Lótus – Vinho híbrido com frutas exóticas e flores. Vinho branco, temperado levemente com pitaya, licor de espumante, flor de sabugueiro, sakê e água de laranjeira

Negroni Fish – Gin Langley’s N 8, vermute carpano clássico, Campari, óleo de anchovas, perfume de limão siciliano e anchova para saborear

Gassan Tonic – Gin Langley’s, licor de espumante, água tônica St Pierre, aroma de tangerina e tangerina desidratada

Drinques sem álcool

Jiyú – Purê de pitaya, suco de abacaxi, suco de limão, água com gás, abacaxi desidratado e hortelã

Soda tóbu – Soda com características e sabores oriental. Composta por Wassabi e capim limão

Jiyú. Foto: Rodrigo Pimenta/X!S Fotografias

Gassan Tonic. Foto: Rodrigo Pimenta/X!S Fotografias

Flor de Lotús. Foto: Rodrigo Pimenta/X!S Fotografias

Serviço

YUKATÁN – MAAYA

TR SCES Trecho 1, conjunto 17, Asa Sul – Brasília/DF, CEP: 70.200-001 – Ao lado do Rubaiyat

Funcionamento: terça-feira a domingo, das 12h à 0h.

Acesso cadeirante, pet friendly, opções Veganas.

@casamaaya