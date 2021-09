Wine Garden apresenta menu de almoço e amplia seu horário de funcionamento

Um dos mais badalados hotspots da capital, às margens do Lago Paranoá, no Pontão do Lago Sul, o Wine Garden está com novidades em seu menu.

A casa agora abre para o almoço, a partir das 12h, e estende seu horário de funcionamento até à 0h. O ambiente aconchegante e despojado, formado por mini lâmpadas, luminárias e lounges, agora também pode ser visitado todos os dias, de segunda-feira a segunda-feira.

No menu, as clássicas pizzas e os hambúrgueres permanecem, sempre a partir das 18h. A novidade é o almoço da casa, elaborado especialmente para ser harmonizado com a cerveja Stella Artois sem Glúten. Este menu estará disponível todos os dias, a partir das 12h, durante todo o horário de funcionamento.

Para começar – e compartilhar – Papas Pastrami (batata frita da casa, espuma de parmesão, pastrami BP desfiado), R$ 44,00; Croquetas (de carne e aioli de agrião), R$ 44,00; Mac`n Cheese (massa cotovelo ao creme de queijos. Finalizada com farofa de bacon e cebolete), R$ 45,00; Hot Polvo (4 minis hot dogs de polvo no pão brioche da casa acompanhados de aioli provençal), R$ 78,00; Ceviche de Melancia e Cajú (ceviche de melancia com caju, dedo de moça, salsa, suco de tangerina, cebola roxa e chips de banana), R$ 35,00; Crocante Caipira (pancetta à pururuca, aioli de milho, limão grelhado e picles de pimenta de cheiro), R$ 39,00; Shrimp Tacos (tortilhas, tempurá de camarão, sour cream, pico de gallo de manga e brotos baby), R$ 45,00; Panelinha do Mar (camarões e lulas salteados com lâminas de alho e limão siciliano, pimenta de cheiro. Acompanha focaccia), R$ 89,00; Panelinha Funghi (cogumelos salteados na manteiga de ervas e alho, acompanhados de focaccia), R$ 45,00; Niguiri Passion (niguiris de carne Beef Passion com aioli de wasabi, redução de balsâmico e crispy rice, acompanhado de manteiga de garrafa e shoyu), R$ 32,00; Brie Trufado (queijo brie empanado na crosta de panko, erva-doce com alecrim e mel trufado), R$ 54,00; Spicy Chiken Bites (bites de frango com glaze apimentado de sriracha e sour cream).

Opções leves também entram no cardápio. São as Caesar Salad (peito de frango grelhado, crocante de parmesão, molho de parmesão e farofa de bacon), R$ 45,00, e Salada Tropical (lâminas de abacate, ovo perfeito empanado, mix de folhas, picles de carambola e pera, finalizado com redução de balsâmico e crocante de castanha de caju), R$ 42,00.

Entre os principais, Peixe Iemanjá (peixe do dia grelhado, molho iemanjá com vegetais e lichia, cuscuz marroquino, farofa de tapioca e amêndoas laminadas), R$ 58,00; Picadinho Perfeito (picadinho de filé mignon, farofa crocante, ovo perfeito empanado, arroz branco e chips de banana da terra), R$ 59,00; Polvo e Arroz Cremoso (polvo grelhado, arroz negro cremoso, tomate seco, creme azedo, limão siciliano grelhado e molho de vinagrete de manga), R$ 119,00; Mandioquinha e Cogumelos (mousseline de mandioquinha, mix de cogumelos e vegetais grelhados, finalizado com redução de balsâmico molho pesto), R$ 59,00; Parmê de Frango (parmegiana de frango ao molho pomodoro, pesto e espuma de parmesão, acompanhado de mousseline de batata baroa e saladinha baby), R$ 55,00; Sertão e Mar (risoto de lula, camarão e carne seca Beef Passion com queijo grana padano e molho pomodoro), R$ 89,00, e Sobrecoxa Caipira (coxa e sobrecoxa desossada, purê de abóbora com gengibre, ovo perfeito e mel trufado), R$ 46,00. Ainda, opção infantil: Picadinho Kids (picadinho de filé mignon, arroz branco e batata frita), R$ 45,00.

Wine Garden – Mandioquinha e Cogumelos. Foto: Marcus Bonham

Wine Garden – Parmê de Frango. Foto: Marcus Bonham

Wine Garden – Peixe Iemanjá. Foto: Marcus Bonham

Wine Garden – Picadinho Perfeito. Foto: Marcus Bonham

Wine Garden – Polvo e Arroz Cremoso. Foto: Marcus Bonham

Wine Garden com novidades no menu. Foto: Marcus Bonham

Wine Garden com novidades no menu. Foto: Marcus Bonham

Para adoçar o paladar, quatro novas opções: Cheesecake (cheesecake com calda de framboesa, telha de parmesão e sorvete de cream cheese); Chocoleite (brigadeiro belga, crumble de castanha de caju, tuile de maracujá, doce de leite e sorvete de chocolate amargo); Pudim (pudim de café e creme mascarpone, crumble de cacau e crocante de café), e Churros de Tapioca (churros de tapioca com sorvete de caramelo salgado e doce de leite da casa). Todas ao valor de R$ 29,00 cada.

Sobre a Stella Artois sem Glúten

As pessoas procuram cada vez mais opções de bebidas que se encaixem em seu estilo de vida e ocasiões de consumo e a Ambev sempre busca inovar para atender aos desejos desses consumidores, oferecendo os melhores produtos nos melhores momentos – é por isso que em 2020 a Stella Artois lançou uma versão sem glúten, que acaba de ganhar distribuição nacional nos principais pontos de venda do país, além do e-commerce do Empório da Cerveja (emporiodacerveja.com.br) e do app de entrega de bebidas Zé Delivery. Stella Sem Glúten tem o mesmo sabor da receita original de Stella, criada para quem não quer abrir mão da cervejinha do dia a dia, principalmente nos momentos à mesa.

“A cerveja é uma das bebidas mais populares do mundo e Stella Sem Glúten é uma opção que se encaixa no estilo e hábito de pessoas que querem ingerir menos glúten sem perder ou deixar de lado o sabor” conta Aline Gusmao, Gerente Regional de Marketing. “Stella Sem Glúten mostra que é possível ter momentos de leveza ao redor da mesa e com as pessoas queridas”, complementa.

Wine Garden

Segunda a segunda, das 12h à 0h

Reservas (somente via whatsapp): (61) 99211-5375

Instagram: @winegardengb

Pontão do Lago Sul

SHIS QL 10, Lote 1/31 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br

instagram: @pontaodolagosul