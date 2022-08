Veja as opções gastronômicas do CoMA

Marcas brasilienses oferecem pizzas, massas, risotos, doces, bolos e pratos veganos

O Festival CoMA, que acontece entre 4 e 7 de agosto, oferece não só experiências musicais, mas também gastronômicas. Para a edição de 2022, o cardápio atende todos os públicos: dos amantes do acarajé aos celíacos. Além disso, todas as marcas são ‘made in Brasília’.

As opções de lanches rápidos ficam por conta dos foodtrucks. Pizzas, massas e risotos ficam por conta do Crepe Voyage, Buffalos Burguer e Cantina do Roque. El Pero Negro e Acarajé da Edinha trazem hot dogs e pratos típicos.

Já as operações gastronômicas móveis contam com os sorvetes da Bahnhof Estação Tropical, as delícias recheadas da Recheiô BSB, e pipocas, churros, coxinhas e bomboniere do Rei Pipoca.

E claro que o Festival CoMA é acessível até para as pessoas com restrições alimentares. Os veganos podem se deliciar com os quitutes da Renata Dias Veggan Patisserie, Paranoá Cafés Especiais e Amorim sem Glúten, com bolos, doces, cookies e cupcakes. Além de todas as delícias, Teta Cheese Bar, Leo Hamu, Ricco EQB e Beirute garantem um estande no local.

Foodtrucks

Crepe Voyage | Buffalos Burger | Cantina do Roque | El Pero Negro | Acarajé da Edinha

Operações móveis (foodbikes, carrinhos, etc)

Bahnhof Estação Tropical | Recheiô Bsb | Rei Pipoca (Pipocas, Churros, Coxinhas e Bomboniere) |

Estandes

Teta Cheese Bar | Leo Hamu | Ricco EQB |Beirute

Veggieteco

Renata Dias Veggan Patisserie | Paranoá Cafés Especiais | Amorim sem Glúten

Festival CoMA – Consciência, Música e Arte 2022

Data: 4, 5, 6 e 7 de agosto

Abertura dos portões: 15h

Local: Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) | Setor SDC, Zona Cívico-Administrativa, Brasília, DF

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/festival-coma-consciencia-musica-e-arte-2022/1422238