Veja 10 restaurantes que participam do Restaurant Week para comemorar o Dia dos Pais

O festival acontece até o dia 28 de agosto com 92 casas participantes e 24 estreantes com menus que variam entre R$ 49,90 e R$ 139. Confira 10 casas para curtir a data

O Dia dos Pais, comemorado no próximo dia 14 de agosto, é uma data em que pais e filhos se reúnem para celebrar a vida de uma pessoa tão importante para nós. Nada melhor do que presenteá-lo com um almoço ou jantar inesquecíveis. Pensando nisso, que tal aproveitar a 26ª Brasília Restaurant Week com preços que vão de R$ 49,90 a R$ 139 em um menu de três etapas? O festival que acontece até o dia 28 de agosto é uma ótima oportunidade para quem quer levar o paizão em um restaurante que ele sempre sonhou.

Confira 10 restaurantes para comemorar o Dia dos Pais:

Almoço e jantar:

Fortunata

Para quem quer aproveitar um almoço em família, a dica é ir até o Fortunata. As opções de entrada variam entre a Salada Caesar e o Mini mousse de gorgonzola com torradinhas; já o Picadinho especial ao molho de cevada, acompanhado com arroz cremoso de espinafre e crispy de alho poró é recomendado para o prato principal, junto com o Robalo ao molho de ervas aromáticas, acompanhado de batata gratin. Para o jantar, os destaques vão para o Filé ao molho de vinho do Porto ou o Polvo grelhado com tomates confit e azeitonas,

Istambul

Para aproveitar o Dia dos Pais em grande estilo, vale ir até ao restaurante Istambul. Com menus no almoço e jantar, os destaques vão para a Paella del Mare e o Risoto de Polvo no Jantar, e o Filé com Fettuccine ao molho Alfredo e Filé de frango ao molho de limão siciliano no almoço.

Potiguar Steakhouse

Para os moradores de Águas Claras, o Potiguar Steakhouse, estreante nesta edição, traz como destaques no jantar o Brisket Sausage, Batata rústica, peito desfiado, linguiça defumada e cheddar ou Ponta Negra, Batata rústica, camarões salteados no mel e cubos de queijo coalho. Acompanha molho gorgonzola, para entrada, e no prato principal, o Brisket Potiguar com purê de mandioca ou o Talharim com sálvia e picanha.

Peccato

Na 115 Norte, um outro restaurante traz para o Dia dos Pais opções interessantes. No almoço do Peccato, Bruschetta à Pavarotti, o Chorizo à Elis Regina e o Sorvete à Clara Nunes se destacam. Entre o jantar: o Ceviche à Gilberto Gil, o Robalo à Maria Bethânia e o Profiteroles à Ana Carolina prometem agradar diversos paladares.

Viande Boutique de Carnes

Outro restaurante que espera receber pais e filhos com um menu delicioso é o Viande Boutique de Carnes, no Sudoeste. As entradas e sobremesas se repetem no almoço e no jantar: Pão de alho ou uma Saladinha, Cocada cremosa ou Brownie com sorvete. Já para os pratos principais, vale experimentar o Baby Beef na Parrilla ou a Costelinha Pork Ribs com barbecue no almoço, e o Bife de Chorizo na Parrilla ou Brisket defumado, no jantar.

Dolce Bistrô

Mais um estreante que é uma ótima pedida para comemorar o Dia dos Pais. Tanto no almoço quanto no jantar, as opções são deliciosas. Os destaques vão para o Risoto de Açafrão com ossobuco cozido lentamente em próprio caldo, Fettuccine à provençal ou Rigatone com creme de queijo e pimenta, no almoço, e o Risoto grana padano, o Salmão com legumes tostados ou Fettuccine Alfredo, no jantar.

Nonna Augusta

Com duas unidades, é possível almoçar e jantar no Nonna Augusta no Dia dos Pais. No almoço, os destaques são o Arancini de queijo Brie e damasco e o Ravióli de queijo grana, amêndoas e especiarias ao molho de maracujá com cajá . No jantar, a Sopa de abóbora com gorgonzola e o Cupim ao molho de goiabada prometem. As sobremesas se repetem nos dois períodos: Cheesecake na taça e Romeu e Julieta.

Primus

Um almoço ou jantar delicioso esperam os papais no Primus. No almoço, a aposta é o Creme de abóbora com carne seca e fonduta de queijo como entrada, seguido do prato principal: Chorizo, Contra filé grelhado guarnecido de linguine na manteiga de sálvia e rúcula e o pavê de baunilha de sobremesa como destaques. Já no jantar, a dica é ir na Mini salada com terrine de salmão ao molho de endro dill, o Filé de Frango recheado com queijo minas ao molho de champanhe, guarnecido de Arroz com uvas passas e tomate concassé e o Abacaxi grelhado com raspas de limão e melaço de cana.

Jantar:

Jijoca

Para quem quer levar o paizão para jantar em um lugar descolado, vale ir ao Jijoca. Ostra gratinada ou Croquete de carne são opções para entrada. Já no principal, vale experimentar o Peixe Delícia ou o Filé Suíno. Para encerrar com aquele docinho especial, o Leite Frito, leite saborizado com laranja, limão e baunilha, crosta de açúcar e canela, chantilly de doce de leite e sorvete de creme ou a Torta de Maçã.

Helena Nolleto

Para o jantar de domingo, a Helena Nolleto aposta na Salada mix de folhas com camarão grelhado ou Bruschetta de Brie e nozes para a entrada. O Bife ancho grelhado, o Medalhão de filé mignon ao molho roti, com risoto de cogumelos ou Fettuccine com creme de espinafre e castanha de caju para o prato principal, e a Tortelete de caipirinha com merengue maçaricado ou o Brownie com sorvete de pistache para a sobremesa.

Serviço:

26ª Brasília Restaurant Week

Quando: 28 de julho a 28 de agosto

Valores:

Menu Tradicional Restaurant Week: R$ 49,90 almoço e R$ 64,90 jantar

Menu Plus: R$ 68,90 almoço e R$ 78,90 jantar

Menu Premium: R$ 79 almoço e R$ 109 jantar

Menu Diamond: R$ 99 almoço e R$ 139 jantar

Para conhecer os restaurantes e menus participantes, acesse o site do evento

Para mais informações: @restaurantweekbrasil