Valentina Pizzaria lança novas pizzas

Casa traz três novos sabores inspirados nas pizzas que mais fazem sucesso

Para celebrar os 11 anos de inauguração da unidade da Asa Sul, a Valentina Pizzaria acaba de lançar novos sabores inspirados em opções que mais fazem sucesso na casa. Uma das novas criações é a apetitosa Calabresa Caramelizada (a partir de R$ 62), com molho de tomate, muçarela, linguiça calabresa fatiada, cebola caramelizada, azeitonas pretas e orégano.

Outra receita que os clientes poderão degustar a partir de agora é Camarão & Mel (a partir de R$ 77) feita com molho de tomate, muçarela, camarão refogado suavemente no azeite e no alho, queijo brie, orégano e mel. A pizza de Camarão & Shimeji (a partir de R$ 75) é mais uma novidade saborosa da casa, preparada com molho de tomate, muçarela, camarão refogado suavemente no azeite e alho, queijo gorgonzola ralado, shimeji refogado na manteia e pimenta dedo de moça e orégano.

Serviço

Valentina Pizzaria

Horário de funcionamento: 11:30 às 15:30 e 18h às 00h

Endereços: 214 Norte e 310 Sul

Instagram: @valentinapizzaria

Reservas: (61) 3273-7009