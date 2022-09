Três receitas para incrementar o clássico espaguete

Adnilton Santos Souza, chef do restaurante italiano Piselli Brasília, dá dicas de ouro para quem quer testar diferentes preparos com a massa

Com a intenção de trazer opções versáteis e balanceadas, o chef Adnilton Santos Souza, do restaurante Piselli Brasília, sugere três modos de preparo a partir do clássico spaghetti: o Alla Carbonara, All’Amatriciana e o Al Pesto. Oferecidos no restaurante, localizado no shopping Iguatemi, os pratos também podem ser feitos em casa.

Para as três formas de preparo, o denominador comum é a massa. De acordo com o chef, um pacote de 500g de espaguete serve bem duas pessoas.

Confira as dicas e receitas:

Alla Carbonara

O mais conhecido dos três. Saboroso, potente e único. Para esse preparo, os ingredientes necessários são pancetta italiana cortada em cubos (300g), queijos pecorino e grana padano (100g de cada), seis gemas de ovo caipira, caldo de legumes (300g), sal e pimenta do reino (a gosto) e azeite (duas colheres de sopa). Separados os ingredientes, a recomendação do chef do Piselli é que o espaguete seja cozido por cinco minutos, para ficar com a consistência perfeita.

Enquanto a massa está no processo de cocção, doure a pancetta no azeite, observando a textura até que a carne esteja no ponto de crocância. À parte, misture as gemas com os queijos pecorino e grana padano. A mistura deve chegar no ponto semelhante ao de um creme. Quando a pancetta estiver crocante, adicione o espaguete , abaixe o fogo e adicione o creme preparado. Misture tudo, desligue o fogo e finalize, dando uma última mexida. “Nossa sugestão é finalizar o preparo com um toque de pimenta do reino para realçar os sabores”, detalha Adnilton.

Foto: Divulgação

All’Amatriciana

Marcante e cheio de texturas. Ao fazer esse prato, você precisará de pancetta em cubos (300g), azeite de oliva (quatro colheres de sopa), vinho branco seco (uma xícara de chá), uma cebola, três dentes de alho, salsa (10g), manjericão (20g), queijo grana padano (100g), molho pomodoro (500g), sal e pimenta (a gosto).

O primeiro passo é dourar a pancetta no azeite de oliva, usando a cebola e o alho. Em seguida, adicione o vinho branco e espere evaporar. Assim que isso acontecer, incorpore o molho pomodoro e reserve. Enquanto o molho “descansa”, cozinhe o espaguete por cinco minutos. Escorra a massa e coloque-a em uma travessa, adicione o grana padano e o molho preparado. Para um toque a mais de sabor e cor, finalize com o manjericão, salsa e parmesão.

Foto: Divulgação

Al Pesto

Para quem deseja se transportar diretamente para a Itália: espaguete ao pesto genovese, creme de burrata e raspa de limão siciliano. Nesse prato, serão usados queijo burrata (300g), nozes picadas (meia xícara de chá), folhas de manjericão (uma xíc. de chá), parmesão ralado (seis colheres de sopa), azeite de oliva (uma xícara de chá), um limão siciliano, sal a gosto, um cubo de gelo e um dente de alho grande.

Cozinhe a massa por cinco minutos em água fervente com sal. Enquanto isso, para preparar o molho pesto, use um processador ou um liquidificador e triture as nozes, o manjericão, o parmesão, o sal, o gelo, o alho e o azeite. A mistura deve chegar na consistência de uma pasta. Reserve.

Escorra o macarrão e adicione o pesto preparado. Misture. Adicione a burrata em cima. Com um ralador, decore com as raspas de limão siciliano. “A acidez das raspas traz o equilíbrio perfeito para o prato”, comenta o chef do Piselli. Finalize com um fio de azeite e parmesão ralado.

Foto: Divulgação

