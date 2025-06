Trabalhar com aroma de café: cafeterias de Brasília para o trabalho remoto

Nem só de órgãos públicos vive Brasília. Cada vez mais, profissionais têm trocado o home office solitário pelo burburinho controlado das cafeterias. Seja pela mudança de ares, pela vontade de socializar ou pela simples companhia de um bom espresso, os cafés da cidade têm se transformado em verdadeiros escritórios alternativos — com wi-fi potente, tomadas à vontade e, claro, um ambiente acolhedor.

De olho nessa tendência, o selo Coffice nasceu em 2023 para avaliar e indicar os melhores cafés para quem quer unir trabalho e prazer. Criado por três amigos brasilienses apaixonados por café, o projeto analisa estabelecimentos com base em critérios como estabilidade de internet, quantidade de tomadas, conforto acústico e hospitalidade.

A ideia deu tão certo que muitos dos espaços passaram a se adaptar ao público remoto, investindo em estrutura e treinamentos para acolher bem quem chega com notebook debaixo do braço.

Entre os nomes bem cotados estão clássicos e novidades do cenário local, como:

Ernesto Café (Asa Sul e Asa Norte): com espaços arborizados e clima acolhedor, o Ernesto é perfeito para quem busca trabalhar com tranquilidade. O ambiente une charme brasiliense, cafés especiais preparados com maestria e um menu que inclui pães artesanais e pratos autorais. Seja nas mesas ao ar livre ou nos salões internos, é fácil perder a hora imerso entre tarefas e bons sabores.

Foto: Reprodução

Café Belini (Asa Sul): já tradicional, o espaço une cafeteria, padaria artesanal e ambiente elegante. É possível passar horas trabalhando sem ser interrompido — e ainda se deliciar com um pão artesanal e cafés especiais.

Foto: Reprodução

Los Baristas (Asa Norte): referência entre os amantes de café, a casa oferece ambiente tranquilo, atendimento atencioso e diversas opções de métodos de preparo. Ideal para quem busca foco e qualidade em um só lugar.

Foto: Reprodução

Jacket Café (Asa Sul): com torrefação própria e cardápio variado, o espaço é acolhedor e pet friendly. Perfeito para quem deseja trabalhar em um ambiente inspirador e saborear cafés especiais.

Foto: Reprodução

Quanto Café (Asa Norte): oferece um ambiente acolhedor, com decoração charmosa e mesas em um deque voltado para a quadra, proporcionando uma atmosfera tranquila e arborizada. A cafeteria destaca-se pela torrefação própria, priorizando a excelência na extração e valorizando a origem dos grãos.

Foto: Reprodução

Esses lugares, além de café de qualidade, oferecem o que muitos coworkings nem sempre conseguem: um clima informal, inspirador e humanizado. E para quem se preocupa com etiqueta, a dica é simples: consuma ao longo do tempo, respeite o espaço e evite longas chamadas em viva-voz.

No ritmo do café e das conexões Wi-Fi, as cafeterias de Brasília seguem aquecendo ideias — e corações — de quem vive entre prazos, planilhas e cappuccinos.