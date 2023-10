TOP 10 culinário: temperos que não podem faltar na cozinha

Para muitos, cozinhar é um ato afetivo de amor próprio e um gesto nobre

O ato de preparar refeições em casa vai muito além da escolha de qual prato será servido e para qual público a receita será destinada. Para muitos, cozinhar é um ato afetivo de amor próprio e um gesto nobre que, por meio da comida, proporciona felicidade, aconchego e bem-estar ao próximo.

E quando o assunto é dar sabor aos alimentos, temperos naturais são os queridinhos para transformar ingredientes comuns em receitas surpreendentes ao paladar. Com ampla presença nos lares brasileiros, a Kitano, marca líder nacional no segmento de temperos naturais, traz uma seleção de itens considerados essenciais na hora de preparar a comida caseira para diversas ocasiões.

1. Sal: o sal convencional de cozinha é um item que não pode faltar na mesa dos brasileiros. Além de temperar, exerce também a função de conservar os alimentos. Uma versão que vem conquistando cada vez mais os adeptos da alimentação saudável, é o sal rosa do Himalaia. Na linha Kitano Reserva este ingrediente conta com moedor de cerâmica para máxima extração de sabor e aroma, com lâminas mais afiadas que proporcionam uma moagem mais fina. Com muita versatilidade, pode ser combinado em pratos com carnes, peixes, aves, grelhados e churrasco, além de saladas.

2. Alho: um dos temperos mais utilizados na culinária brasileira, o alho é indispensável no preparo de refeições diárias, sejam elas mais básicas ou pratos mais elaborados. Uma versão que traz muita praticidade é o alho granulado que traz sabor e aroma marcante. De fácil utilização, pode ser usado em diversas preparações, sendo levemente picante. Em saladas em geral, arroz, feijão, brócolis e legumes refogados, o tempero é considerado essencial pelos brasileiros.

3. Cebola: a cebola é facilmente encontrada na alimentação da família brasileira. Assim como o alho e o sal, ela é a base para a preparação de diversos pratos, sejam eles crus, cozidos, salteados ou no vapor. A versão granulada do alimento traz praticidade para a cozinha e preserva o máximo de sabor e aroma em diversas preparações. Também é uma ótima saída para evitar a sensação de lacrimação nos olhos e odor forte nas mãos. É comum utilizá-la no preparo de arroz, feijão, ensopados, carnes, aves, peixes e conservas.

4. Orégano : de origem europeia, o orégano possui sabor marcante para tornar qualquer prato delicioso, sendo uma das especiarias mais escolhidas pelos brasileiros. Sua utilização na culinária vai desde incrementos em pizzas, molhos, ensopados, carnes, abobrinha, berinjela e até queijos no geral.

5. Salsa: originária da Europa, a salsa tem sabor suave e é cultivada em praticamente todo o mundo. É um dos temperos mais usados no dia a dia da culinária brasileira. A versão desidratada traz praticidade e maior tempo de conservação do alimento. Pode ser usada em preparações de sopas, ensopados, arroz, risotos, saladas e entre outros.

6. Pimenta-do-reino preta : a especiaria é originária da Índia e tem como característica sabor levemente picante. É encontrada na versão em pó ou em grãos. Por ser muito versátil e agradar o paladar de quem gosta de pratos apimentados, pode ser utilizada na elaboração de receitas com ovos, verduras, massas, molhos, carnes e preparações no geral.

7. Cominho em pó: é uma das especiarias mais escolhidas pelos brasileiros. Originária do Mediterrâneo Oriental e Índia, têm sabor e aromas quentes, sendo identificado facilmente quando acrescentado nas comidas. Ressalta o sabor de pratos à base de queijos, ovos, carnes, batatas e legumes. Pode ser incorporado às preparações de molhos e pães e, ainda, ser usado em alguns tipos de licor.

8. Louro: as folhas de louro são muito utilizadas no cozimento de grãos, em especial o feijão e a feijoada, pois além de imprimirem um sabor delicioso, o louro tem um aroma doce e balsâmico com notas de noz-moscada e cânfora e uma adstringência refrescante. Destaca-se em receitas como lentilha, molho de tomate, cozidos e sopas.

9. Alecrim: o alecrim é originário da região Mediterrânea. Também é conhecido como Rosmarinus officinalis, uma erva utilizada para agregar aroma e sabor aos alimentos. Extremamente versátil, pode ser utilizado na preparação de diversos pratos. Combina bem com diferentes tipos de carnes, como carne bovina, suína, aves e peixes, além de legumes, sopas, massas, assados e grelhados.

