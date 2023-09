Tiramisù desconstruído de chef de São Paulo faz sucesso na internet

Tiramusù é um dos doces italianos mais famosos do mundo e também conquistou os brasileiros

O Tiramisù é uma clássica sobremesa italiana apreciada pela maioria dos brasileiros. Seu nome vem da expressão em italiano “Tirami Su”, que significa “puxa-me para cima” ou “levanta-me”. O nome se dá pelo fato de os ingredientes necessários para a sua preparação terem um alto teor energético: ovos, café, açúcar e queijo mascarpone.

Considerando que o Tiramusù seja um dos doces italianos mais famosos do mundo, essa maravilha também conquistou os brasileiros, tanto pelo seu sabor, quanto pela energia que traz para aqueles que o degustam.

O sucesso é tanto que o Chef Marcelo Gussoni, que assina o menu do Leopoldo Restaurante, em Campinas (SP), resolveu brincar e criar uma espécie de Tiramisù Afogatto. A receita leva Mascarpone, biscoito champagne, chocolate e café e é finalizado na frente do cliente.

“Há muito tempo conversei com um barista em Roma, próximo ao Vaticano, sobre algumas variações de cafés e sobremesas. Daí, surgiu a ideia inicial sobre o tiramisù “desconstruído”. Eu sentia falta de algo mais do que simplesmente agregar o café no último instante. Gosto do Chocolate meio amargo na receita (os puristas preferem só o cacau) e juntei os dois ingredientes nesta finalização”, explica Gussoni.

Nas redes sociais, o restaurante postou o vídeo da preparação desta iguaria, e claro, foi sucesso total. Confira em @leopoldorestaurante.

“Acho super importante, tanto no restaurante como em qualquer área, a interação de serviços onde a cozinha inicia um processo e o salão finaliza, em frente dos convidados”, finaliza o Chef Marcelo.