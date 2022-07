Tá Doido Burger lança três novos hambúrgueres

Pedidos podem ser feitos pelo Ifood ou em uma das cinco lojas da marca

A Tá Doido Burger está com novidade no cardápio. A hamburgueria lançou recentemente três novos hambúrgueres: o Absurdo (R$ 29,33), feito com blend de fraldinha e costela de 180g, queijo cheddar, cebola caramelizada, bacon crispy, e maionese caseira; o Pode Cre (R$ 29,33), preparado com blend de costela e fraldinha de 180G, queijo prato e muito bacon; e o Da Hora (R$ 29,33): blend de fraldinha e costela de 180G, queijos prato e cheddar, maionese caseira, cebola roxa, alface e tomate.

Os pedidos podem ser feitos pelo Ifood ou nas lojas da marca. “Sempre pensamos no melhor para os clientes”, afirma o gerente André Hallane.

Da Hora. Foto: Divulgação Absurdo. Foto: Divulgação Pode Crê. Foto: Divulgação

Tá Doido Burger

Unidades em:

Águas Claras (Rua Alecrim, 6 Sul)

Asa Sul (Setor Comercial Sul, quadra 5)

Gama (Quadra 56, lotes 7 e 8, em frente ao hospital Maria Auxiliadora)

Sudoeste (quadra 105)

Taguatinga (QI 23 lotes 41 e 42, loja 5 – Taguatinga Norte)

Horário de funcionamento: todos os dias, das 11h às 23h

Siga: @tadoidoburger