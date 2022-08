Shopping dedica fim de semana aos pais e amantes das cervejas artesanais

Segunda edição do festival Pier Beer acontece nos dias 13 e 14 de agosto

Em comemoração ao Dia dos Pais, o shopping Pier 21 (Setor de Clubes Esportivos Sul) receberá a segunda edição do festival Pier Beer nos dias 13 e 14 de agosto. Além de celebrar a data em um ambiente propício a se reunir os amigos e apreciadores de cervejas artesanais da cidade, o evento terá programação gratuita para toda a família.

Das 12h às 22h, o público poderá experimentar os melhores chopes artesanais da cidade e de marcas consagradas em outros estados e, inclusive, presentear os pais ou levar para casa kits e growlers de diversas marcas e estilos.

Os beer-trucks das cervejarias Cruls, Quatro Poderes, Edbeer, Corina, Cerrado Beer, Brassaria 473, Drico’s Beer, Posto 6 e Ayres tomarão a praça Rosa dos Ventos e corredores do shopping com dezenas de torneiras e variedades de chopes artesanais, promovendo uma grande celebração familiar. O Pier Beer tem a chancela e produção do BBFH – Brasília Brew Fest & Homebrewers, principal evento cervejeiro da cidade.

Foto: Divulgação

Esta edição contará ainda com programação musical durante todo o evento, ações promocionais em lojas, restaurantes e boliche do shopping, cabine de fotos temática, oficinas infantis com pintura de rosto, balão mania e outras atividades gratuitas para as crianças.

No fim de semana, o estacionamento coberto estará com 50% de desconto das 11h às 15h. O festival Pier Beer tem entrada franca, mas o consumo de bebidas alcoólicas é restrito a maiores de 18 anos.

Serviço

2º Festival Pier Beer

No shopping Pier 21 (Setor de Clubes Esportivos Sul)

Dias 13 e 14 de agosto

Sábado e domingo, das 12h às 22h

Entrada franca

Classificação livre

Informações: (61) 98130-0037