Rolê de fim de semana: dicas para todos os gostos (e bolsos)

Meu TDAH preparou uma lista para todo tipo de gosto e, principalmente, de bolso! São dicas que valem para almoço ou jantar, em diversos endereços e com opções de sanduíche, executivo e carnes e sushi. Prepare sua listinha!

Confraria do Camarão – evolução da rede chama atenção no Terraço Shopping

A casa já tinha o mérito de levar para o ambiente de praça de alimentação uma proposta diferente, pautada por pratos rápidos e simples, porém, à base de camarão. A loja do Terraço Shopping, entretanto, acertou na aposta ao propor uma evolução no ambiente e no cardápio, o que calhou muito bem no shopping que não tem cara de shopping.

Confraria do Camarão: Camarão Thai. Foto: Lulu Peters

Decoração rústica, com toque praiano, mas um nítido clima de sofisticação. O cardápio inclui entradas, como o delicioso pastelzinho de camarão, sequinho e bem temperado, servido em porção de 6 unidades. (R$ 42). Os pratos incluem boas opções para quem não é fã de camarão, como o filé alto com molho de gorgonzola e uma massa ao alho e óleo simples, porém, deliciosa. Os camarões, agora, são médios e bem parrudos, muito superiores aos usados pela franquia antigamente. Preparos diversos, que incluem opções agridoces, como o Camarão Tropical, servido dentro do abacaxi, e o Thai (R$ 74), servido com arroz com um toque de coco, batata palha e camarão grande num molho bem adocicado e cremoso.

Serviço

Terraço Shopping, Térreo

SHC AOS entrequadas 2/8, Lote 05, Octogonal

Telefone: (61) 3257-8210

https://www.instagram.com/confrariadocamarao/

Villa Boechat – carne de primeira, sustentabilidade e preço acessível

Para quem foi criado em Brasília, é bastante triste ver o descaso com a Granja do Torto. O espaço, porém, guarda uma pérola que merece ser aproveitada, principalmente para quem gosta de uma boa carne.

A família Boechat já tem um empório do Sudoeste, mas o espaço da Granja é bem grande, com brinquedos para as crianças, estacionamento amplo e comida muito boa, afinal, eles próprios são fornecedores de carnes bovina, suína e caprina para diversos restaurantes, incluindo os próprios da casa.

Os animais são tratados de maneira mais humanizada, e as fazendas têm processos de reaproveitamento, tornando-as mais sustentáveis.

De entradas, fomos de Trio de linguiças da casa (Cordeiro, suína pura e frango c/ recheio de coalho e tomate cereja) servidas com molho mostarda (R$ 42) e o espetacular croquete de brisket, servidos com nossa molho BBQ da casa (R$ 39,90/6un).

Villa Boechat: croquete. Foto: Lulu Peters

Para manter a pose, também comemos a salada Boechat, que surpreendeu demais! Mix de folhas, tomates confitados, copa defumado, parmesão e finalizada com molho gremolata de siciliano (R$ 35).

A qualidade da carne é de outro nível, realmente. Fiquei encantada com o cordeiro, que aparece no cardápio como costela, ragú e até como carne de sol. Macio, com sabor mais leve, muito bom, mesmo! (R$ 49 a R$ 98 – este para compartilhar).

Villa Boechat: cordeiro. Foto: Lulu Peters

O Chef Pedro Moretto está mandando muito bem, como consultor e Chef até dos eventos pessoais e corporativos realizados por lá, afinal, espaço não falta!

Para quem trabalha ou mora por perto, os pratos feitos, do almoço, são uma oportunidade imbatível. Com preços de R$ 28 a R$ 50, as carnes e acompanhamentos têm o mesmo nível de excelência, apenas em versões um pouco mais simples para caber num almoço em dia de semana. Picadinho suíno, linguiça, bisteca, tudo muito bem feito.

O passeio vale demais para grandes famílias e grupos de amigos, já que a casa também tem adega de vinhos, drinks, chopp, entradas e pratos fartos. Aos sábados, rola feijoada a R$ 49,90 e, aos domingos, costela de chão!

Serviço

PqEAT parque de exposições, Residência Oficial da Granja do Torto

villaboechat.com.br

Telefone: (61) 99959-9797

https://www.instagram.com/villaboechat/

Papa Cucina – italiano de primeira não decepciona como primo humilde do ‘Grupo Carlão’

Já falei de várias casas da cadeia de restaurantes franco-italianos que apelidei de Grupo Carlão. Mas o Papa Cucina, além de ser o primeiro a abrir, tem uma pegada deliciosamente mais despretensiosa.

Escondidinho no Gilberto Salomão, a casa não decepcionou com o Steak Tartare (R$ 49,90), e eu fiquei completamente encantada com o raviolini de queijo de cabra com figos ao caccio e pepe e crisps de Parma. Acho um prato obrigatório! (R$ 76).

Papa Cucina: raviolini. Foto: Lulu Peters

Comparativamente às outras casas do grupo – Babbo, Marie, Nonno e Cozze – os preços são muito mais acessíveis para quem quiser conhecer.

Serviço

SHIS QI 5 Bloco M Gilberto Salomão, 4 – Lago Sul

Telefone: (61) 3547-7774

https://www.instagram.com/papacucina_/

Noru – muito além do Omakase, opções deliciosas e em conta para quem ama um sushi

Muita gente pareceu se assustar com o menu às cegas, preparado pelo Chef diretamente para os clientes no balcão, sem qualquer chance de escolha. Eu acho um ritual japonês belíssimo, que inclui confiança e abertura no processo de apreciação culinária.

Claro que com uma proposta tão exclusiva, o preço é salgado (nem tanto, já que nos poupa uma passagem para São Paulo), mas a verdade é que o cardápio do Noru é repleto de delícias a preços a partir de R$ 28.

O tempurá de milho com alga nori continua me tentando, já que tinha que ser vendido no balde. Noru Tuna, com atum selado, molho de missô spicy, gema de ovo de codorna, cebolinha e gergelim (R$ 64,81) estava impecável. Para quem não está na vibe do sushi, a aposta é a porção de “mini” tacos, super fartos, recheados com tiras de flat iron selado, cebola roxa, maionese japonesa e sweet chilli (R$ 49,81).

O Noru Ebi Spicy, com camarão rosa envolto em massa super fina e crocante, kewpie e molho cremoso picante, tem me conquistado, apesar de eu não ser a mais forte para pimentas (10un/R$ 54,81); Shiromi espécie de carpaccio de peixe branco da estação com azeite, vinagre japonês, sal maldon, cebolinha e pimenta sete sabores (12un/R$ 57,81) e Shake Baterá de salmão (10un/R$ 34,81).

Dividido entre quatro mulheres, foi ótimo e acessível. O que encareceu, claro, foi o vinho e o saquê.

Serviço

CLNW 10/11, Bloco B – Lojas 2 e 3 – Cond. Stylo – Noroeste, Brasília – DF, 70686-645

Menu: norusushi.com

Telefone: (61) 99554-0336

https://www.instagram.com/norusushi/

Taberna Lusitana – menu executivo concentra no bacalhau e inclui vinho

Com um menu semanal por R$ 69,90, o Taberna inclui entradas, como carpaccio de salmão e patanisca de bacalhau para acompanhar os pratos – um especial para cada dia da semana – à base do peixe preferido dos portugueses.

Na quinta-feira, entrada de carpaccio de salmão, com rúcula e mostarda e, para o principal, bacalhau à Pipa com migas, que é a broa de milho. A broa, esfarelada, vira aquela “farofinha”, misturada ao bacalhau desfiado, que delícia! Um toque de feijão fradinho, cebola, tempero, e batatas assadas. O arroz é só para agradar o cliente que sentiu falta.

Taberna Lusitana: bacalhau com migas. Foto: Lulu Peters

Eu não conhecia, e é o tipo de prato que me conquista. Meio de avó portuguesa, sabem? Mas quero voltar para provar o bacalhau com natas, servido às segundas-feiras.

Um toque que eu adorei foi que, ao invés de sobremesa, o executivo inclui uma taça de tinto ou branco ou de sangria, também tinta ou branca. Me senti europeia, mas dentro do orçamento brasileiro. Adorei.

Serviço

Comércio Local Sul 412 BL C Loja 17 – Asa Sul

Menu: tabernalusitana.com.br

Telefone: (61) 98123-6353

https://www.instagram.com/taberna.lusitana/