Restaurantes do Pontão oferecem opções diversificadas para o Réveillon

A chegada de 2022 será celebrada com a tradicional queima de fogos promovida pelo complexo, menu e atrações musicais variados oferecidos pelas casas

Com opções renomadas nacionalmente para celebrar a chegada do ano novo e esperança renovada após o retorno de celebrações de Réveillon, suspensa no ano passado em decorrência da pandemia, os restaurantes do Pontão já iniciaram a venda de ingressos para as suas tradicionais comemorações. Os espaços gastronômicos do complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul disponibilizam cardápios variados, de jantar à la carte a buffet, e atrações musicais diversificadas. Em comum, a vista para o Lago Paranoá e a já tradicional queima de fogos promovida pela administração de um dos principais cartões-postais de Brasília.

A virada de ano no Gran Bier será animada pela cantora Adriana Samartini e o DJ Bola. De entrada no meu, o restaurante oferecerá Terrine vegetariana, Terrine de salmão, Queijos e frios, Carpaccio de carne, Carpaccio de Pupunha, Carpaccio de bacalhau, Ceviche clássico, Ceviche Nikkey, Salada de lentilha, Leitão à Pururuca, Peru assado, Camarão crocante e Bolinho de bacalhau. Entre os principais: Fricassé de cordeiro, Bacalhau à Gomes de Sá, Steack molho madeira com cogumelos, Raviolli de salmão, Almôndegas de berinjela, Batata assada, Arroz branco, Arroz com frutas secas, Brocólis alho e óleo. Como opções de sobremesa, Bolo de churros com doce de leite e chocolate, Banoffe, Morango e suspiro com leite ninho, Mousse de maracujá, Cupcake de Red Velvet e frutas da época. As bebidas incluem whisky 12 anos, vodka, um bar de gin, vinho tinto, espumante, chope Brahma, água, refrigerante e suco de frutas. R$ 690,00 (parcelamento em até 3 vezes). Bistrot, R$ 550,00. Crianças de 0 a 5 anos cortesia e crianças de 06 a 12 anos pagam 50% do valor do adulto. Informações e reservas: 61 3364.4041. Brinquedoteca das 21h às 03h.

O Manzuá estará de portas abertas para o início das celebrações do novo ano a partir das 21h. Os clientes serão recepcionados com uma taça de espumante de welcome drink. O cardápio oferecido é à lá carte, com as opções do cardápio da casa. Destaque especial o Arroz Manzuá (serve duas pessoas) composto por arroz arbóreo com camarão, lula, polvo, mexilhão e calda de lagosta, por R$ 225,00, e a exclusiva carta de drinks com opções assinadas pelo mixologista Rinaldo Honorato. À meia-noite o restaurante dará às boas- vindas a 2022 com a tradicional queima de fogos e trilha sonora comandada por DJ para embalar as primeiras horas do ano novo. O ingresso (adulto) custa R$100,00 por pessoa e inclui couvert artístico, reserva de mesa e welcome drink. Crianças de 0 a 5 não pagam ingresso e de 6 a 14 anos, R$ 50,00. Informações: 61 3364.6090.

O ano novo chegará de maneira especial na Mormaii Surf Bar Mormaii, com DJ Cimar Santis e menu variado. Arroz branco, Arroz com camarão, Arroz com uvas passas e castanha, Bacalhau gratinado, Salmão grelhado ao molho de maracujá, Fraldinha com crosta de castanha, Camarão ao molho de quatro queijos, Seleta de Shitake e shimeji e Batata sauté. Guarnições: Salmão com aspargos, Chester, Farofa doce com frutas secas, Farofa salgada bacon e banana, Quiche lorraine e Quiche com alho poró. Mesa de frios completa com Bolinho de salmão, Hot Filadélfia, Uramaki de Saint Pitter, Uramaki cheese, Uramaki de patê de salmão, Uramaki de salmão maçaricado, Niguiri de salmão, Niguiri de salmão maçaricado, Niguiri de Saint Piter, Hossomaki de salmão, Hossomaki de salmão com cream cheese, Hossomaki de salmão com togarashi, Makimono de salmão, Makimono Filadélfia, Makimono surf bar, Makimono de salmão skin, Gukan de salmão e Gukan de salmão com cream cheese maçaricado. Às crianças, Arroz branco, Strogonoff de frango, Batata palha, Macarrão ao molho cheddar, Macarrão ao molho parisiense e Batata smile.

De sobremesa, Pudim Gourmet, Brigadeiro meio-amargo, Mousse de maracujá, Bolo no pote, Rocambole de leite ninho, Tartelete de limão, Tartelete de morango, Tartelete de chocolate, Pudim gourmet e Fran de queijo. A partir de 22h. Valor: R$ 350,00 por pessoa incluso buffet e garrafa de espumante (dividido em duas vezes). Criança de 0 a 5 anos não paga. De 6 a 10, R$ 180,00. Os valores são sujeitos à alteração de lote sem aviso prévio. Mais informações e reservas: 61 3248-1265.

O Sallva oferecerá serviço à la carte na noite do dia 31. O convite antecipado custa R$ 590,00 por pessoa, com R$ 250,00 convertidos em consumação. Na compra de dois convites (por maiores de 18 anos), a casa oferece uma garrafa de Chandon Brut para o brinde da virada. A entrada é liberada para crianças de 0 a 12 anos, acompanhadas de um adulto pagante. Crianças e adolescentes de 12 a 18 anos pagam R$ 295,00, revertendo R$ 125 em consumação. O Jantar contará com um menu especial privilegiando os pratos mais pedidos no restaurante. De entrada, Arancini de Pupunha (R$ 45,00); Ceviche acompanhado de chips de 3 batatas (R$ 55,00); Impanato (camarões GG empanados, acompanhados de batatas rústicas e aioli), R$ 119,00; e Supplí alla Romana (R$ 45,00).

Pratos à base de peixes, polvo e mariscos estão também entre as opções. O destaque está para o Pirarucu servido com gnocchi de banana da terra e molho Alfredo, R$ 79,00; Polvo alla griglia e spaghetti nero, com aioli e tomatinhos confit (R$ 109,00); Risoto al Mare com camarões, anéis de lula, polvo e mexilhões (R$ 129,00); e Salmão alla griglia sobre risoto com Grana Padano. Com opções de carnes, Costelinha BBQ acompanhada de batatas rústicas (R$ 72,00); Reale Angus (carne Angus marinada por 12 horas no vinho tinto, cozida à baixa temperatura e servida com risoto com Grana Padano); R$ 85,00. Pratos veganos e vegetarianos, criação da chef Lorena Abreu, também estarão disponíveis, assim como e menu de bebidas e a carta de vinhos. Mais informações e reservas: 61 3522-4352, [email protected] Instagram @sallvabsb e sallvaeventos.com.br

Embalado pela cantora Joey Santiago interpretando sucessos nacionais e internacionais, o Réveillon do Soho será em formato buffet. O gastrospot de inspiração oriental e vista privilegiada para a queima de fogos, oferece de couvert, sushis e sashimis variados. De principais, camarão Soho, Robalo ao molho de camarão, bacalhau, filé mignon, risoto de parmesão, Chester e sobremesas variadas. Entre as opções de bebidas, espumante 130 Brut Casa Valduga, vinho festivo Malbec, vinho Malacara Chardonnay, whisky Black Label e drinks à vontade. Valor por pessoa, R$ 850,00. Criança de 6 a 12 anos, R$ 350,00. Abaixo de 6 anos não paga. O horário é de 21h às 02h. Informações pelos fones 61 99432.6908 e 61 3364.3979.

