Festival gastronômico Restaurant Week Brasília está de volta!

Com cerca de 50 restaurantes, a 25ª edição do Restaurant Week Brasília, acontecerá de 4 a 27 de março, com menus a partir de R$ 49,90

Os amantes da boa mesa a preços acessíveis, já podem se preparar para mais uma edição de um dos festivais gastronômicos mais querido da cidade! A 25ª edição da Restaurant Week Brasília já tem data para desembarcar na capital: de 04 a 27 de março, os brasilienses vão poder aproveitar os menus de mais de 50 restaurantes do quadradinho. O tema escolhido para esta edição foi “Sabores da infância”, que remete à comfort food, aquela comida que aquece o coração, como era feita por nossas avós e mães porém, preparadas com todo o requinte pelos chefs, que foram buscar suas memórias afetivas da infância a inspiração para criar seus menus exclusivos para o festival. Restaurantes participantes A edição promete não decepcionar com a curadoria dos restaurantes. Entre os queridinhos do público do festival, já estão confirmados o Caminito Parrilla, Contê, Dom Francisco, Doma Rooftop, L’Entrecôte de Paris, Nau Frutos do Mar, Ouriço e Paris 6. Agora vamos as novidades! Estreiam na 25ª RW, os restaurantes Jamie Oliver Kitchen, La Cabane e o Istambul Cozinha e Bar. Fiquem atentos que, na próxima semana, divulgaremos todas as casas que participarão do festival. Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram Valores Como nas edições anteriores, a 25ª Restaurant Week Brasília, terá menus divididos em três categorias: Menu Tradicional, Menu Plus e Menu Premium, de R$49,90 a R$109,90. Mais informações no @restaurantweekbrasil.