Que tal ter um chef de cozinha ao seu dispor?

Especialista em culinária italiana lança o projeto Personal Chef

Você já pensou em preparar algo especial para os amigos e familiares durante um almoço ou um jantar em sua casa, mas faltou criatividade ao chegar na cozinha? Para essas ocasiões, não seria má ideia ter um chef de cozinha à disposição para cuidar de toda a refeição, certo?

Pensando nisso, a chef Ana Cláudia Morale está lançando o projeto Personal Chef. É simples: o cliente aciona a profissional e ela vai até o local definido para definir e executar um menu, acompanhada de um garçom e uma ajudante de cozinha. O contratante não precisa se preocupar com nada além de saborear. Prático, né?!

“O cliente oferece aos convidados um glamour ao ter o chef em casa, e a gente leva a bagagem de toda uma vida na cozinha, tirando dúvidas dos clientes, apresentando cada prato, contando um pouco da história e técnicas utilizadas”, explica a chef Ana Cláudia Morale.

O professor Marco Antônio Borges procurou a chef Ana Cláudia Morale para um evento de família. Seus dois irmãos se casaram em setembro, e Marco Antônio queria presenteá-los com uma clássica refeição italiana. “Desde o primeiro encontro para montarmos o cardápio, percebi que a Ana tem um conhecimento vasto sobre os segredos da culinária”, elogia.

Fotos: Divulgação

Sobre a chef

A chef Ana Cláudia Morale é especialista em cozinha e confeitaria italiana. Publicitária de formação, mas confeiteira de coração e talento nato, Ana Cláudia Morale é integrante da Federação Italiana de Cozinheiros (Fic Brasile) desde 2018. Trabalhando com gastronomia desde 2007, Ana Cláudia já participou de eventos como Mesa A Vivo, Beba do Quadrado e Pátio Varanda, além de ministrar aulas no Espaço Pátio Gourmet. A Chef também fornece cursos particulares de confeitaria e atua como personal chef em eventos gastronômicos.