Quatro saladas refrescantes para degustar no calor de Brasília

No calor, as saladas se tornam uma maneira alternativa de intensificar a hidratação corporal e absorver uma ampla variedade de nutrientes

Sinônimo de calor e altas temperaturas, o verão impõe cuidados com o corpo e a saúde, sobretudo, com a alimentação e a hidratação. Neste período, é essencial dar preferência para pratos mais leves e saudáveis, tendo em vista que as comidas mais pesadas não caem muito bem quando está um calor excessivo e os riscos de intoxicação alimentar são maiores.

Por isso, o desejo por opções mais refrescantes aumenta, e as saladas se tornam uma maneira alternativa de intensificar a hidratação corporal e absorver uma ampla variedade de nutrientes. Com verduras, legumes, frutas e alguma proteína animal, elas são diversas e agradam todos os paladares.

Confira opções:

Salada Juliana – Fazenda Churrascada Brasília

Você já comeu mandioca palha? Essa variação da famosa batata palha é um dos ingredientes da apetitosa Salada Juliana da Fazenda Churrascada Brasília, localizada no Setor de Clubes Sul. O prato contém um mix de folhas, cenoura ralada, queijo parmesão, tomate sweet, mandioca palha, palmito em conserva e o famoso molho Juliana de mostarda Dijon.

Foto: Divulgação

Salada Silvestre – Living HNK Brasília

Seja acompanhada por um chopp gelado ou então por um maravilhoso suco de laranja, a Salada Silvestre do Living HNK Brasília, localizado no Aeroporto Internacional, é uma das melhores opções para quem deseja variedade em um único prato. Consiste em um delicioso mix de alfaces, radicchio, queijo gorgonzola, morangos frescos e castanhas, regada com vinagre balsâmico reduzido. O custo da salada é de R$ 48.

Foto: Divulgação

Insalata Di Pollo e Fichi – Piselli Brasília

Uma maravilhosa e completa opção para os apaixonados pela gastronomia italiana. O restaurante Piselli Brasília, localizado no Shopping Iguatemi, oferece, como sugestão para o verão, a Insalata Di Pollo e Fichi. Uma alternativa refrescante e adocicada, ela leva um mix de folhas, lâminas de frango orgânico, figo, tomates e amêndoas regadas com molho de mostarda e mel. Na porção pequena, o prato custa R$ 53, já na grande, R$ 72.

Foto: Divulgação

Salada Andina – Pobre Juan Brasília

Colorida, instagramável e deliciosa. Essa é a queridinha salada do restaurante Pobre Juan, que também fica no Shopping Iguatemi. Ela traz uma saborosa junção de quinoa com tomate cereja, cenoura, cebola roxa, abobrinha, hortelã, alface americana, uva passa, amêndoas, azeite e limão siciliano. Sua porção custa R$ 58.

