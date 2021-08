Quarta Mais Sabor retorna ao Taguatinga Shopping com ofertas gastronômicas exclusivas

Em sua segunda edição, evento conta com opções especiais e descontos de até 50% nos pratos

Depois de uma temporada de delícias e muito sucesso, a Quarta Mais Sabor retorna para mais uma edição de super descontos no Taguatinga Shopping. O evento possibilita que clientes peçam seus pratos favoritos com descontos de até 50% o valor comum dos pratos, sempre às quartas-feiras. Para deixar a experiência ainda mais interessante, o shopping oferecerá uma cartela de descontos exclusivos com opções de pratos, bebidas e combos para aproveitar almoço, lanche ou jantar. Participam da iniciativa 19 estabelecimentos com sugestões para todos os gostos e bolsos. Para adquirir a promoção, interessados devem retirar a cartela no Balcão de Informações (1º Piso) e apresentar o cupom de desconto no estabelecimento participante.

Para Maíra Garcia, gerente de marketing do Taguatinga Shopping, esta edição é uma nova oportunidade de os clientes conhecerem restaurantes e novidades da Praça de Alimentação. “Até o dia 27 de outubro ofereceremos uma verdadeira experiência gastronômica aos nossos clientes com ótimos descontos, de 10% a 50% no valor dos pratos, quando comparado aos demais dias da semana. Durante um dia de trabalho, por exemplo, é possível visitar rapidamente o shopping para fazer uma refeição especial”, afirma.

Entre os participantes, destaque para o restaurante Peixe na Rede, que oferecerá desconto o delicioso Filé de Tilápia ao molho de camarão por apenas R$ 39,90 e para o Giraffas, que dará desconto de 49% no combo de dois pratos do famoso Frango Grill, acompanhados de refrigerante. Para a sobremesa, os clientes podem se deliciar com o famoso Bolo da Ivone acompanhado de um Café Expresso no Nature Café, por apenas R$ 17,50. Também participam da ação marcas como Panelinhas do Brasil, Chiquinho Sorvetes, Duckbill Cookies & Coffee, entre outros.

As promoções trazem um roteiro completo para aproveitar desde o almoço e uma sobremesa, a um jantar especial. “Oportunidade para aqueles que desejam aproveitar as diversas opções gastronômicas do shopping numa seleção que contempla desde o tradicional cafezinho, até uma desejada parmegiana ou comida japonesa, por exemplo. Aproveite os cupons de desconto e tenha uma deliciosa quarta-feira!”, convida Maíra.

Confira essas e outras ofertas em @taguashopping e pelo site https://www.taguatingashopping.com.br/.

Prato Peixe na Rede. Foto: Divulgação

Rock Ribs. Foto: Divulgação

Sorvetes Chiquinho. Foto: Divulgação

Duckbill. Foto: Divulgação

Atenção aos cuidados

Atento às determinações do Governo do Distrito Federal e da Organização de Saúde (OMS), o Taguatinga Shopping segue adotando uma série de medidas preventivas e reforçou protocolos de limpeza e higiene visando garantir a segurança de lojistas e clientes. Na Praça de Alimentação, as mesas, fixadas no chão, recebem avisos e suas cadeiras foram retiradas, visando devido distanciamento entre clientes. A frequência de higienização de ambientes, corrimãos, botoeiras de elevador, maçanetas, totens de pagamento e demais locais segue sendo reforçada. Além disso, o shopping disponibiliza diversos pontos de álcool em gel em áreas comuns e sinalizações com orientações sanitárias aos clientes.

Cupons virtuais

Além da cartela impressa de descontos, clientes também poderão acessar, virtualmente, um catálogo de ofertas nas plataformas digitais do Taguatinga Shopping. Neste caso, é bem fácil: basta apresentar o cupom de desconto postado no site ou tirar print da oferta publicada nas redes sociais.

SERVIÇO

Quarta Mais Sabor no Taguatinga Shopping – Segunda Edição

Quando: De 25 de agosto a 27 de outubro de 2021

Local: Taguatinga Shopping

Horário de Funcionamento:

Lojas: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h.

Alimentação: de segunda a sábado, das 11h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 22h.

Mecânica: promoção válida somente às quartas-feiras e nos restaurantes participantes. Ofertas não cumulativas. Confira as lojas participantes e regulamento em www.taguatingashopping.com.br ou nas redes sociais do Taguatinga Shopping.

Serviço do Taguatinga Shopping:

Site: www.taguatingashopping.com.br

Redes Sociais: Instagram – Facebook – Youtube

Informações: (61) 3451-6000