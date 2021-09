A primavera chegou com tudo no Aroma! Conheça o inédito menu de sete etapas da casa

Proporcionando uma nova experiência, o chef Ronny Peterson propõe uma diversidade de sabores com quatro entradas, dois principais e uma sobremesa. As combinações são ousadas e prometem surpreender!

Tempurá de vieiras com aioli defumado de camarão, mousseline de pistache com castanhas brasileiras, e purê de abóbora trufado lhe chamam atenção? Com o intuito de trazer uma nova experiência para os clientes, o restaurante Aroma, comandado pelo chef Ronny Peterson, criou um menu inédito em sete etapas que promete surpreender e encantar o paladar dos brasilienses.

Aproveitando a chegada da primavera, a casa uniu os sabores refrescantes da laranja, limão, maçã e erva-doce, combinando com a leveza dos frutos do mar, as cores marcantes do pistache, tomate e da abóbora, e deu vida a sete coloridos e saborosos pratos, divididos em quatro entradas diferentes, dois pratos principais e uma sobremesa, que serão servidos somente no jantar e mediante a reserva. O menu custa R$ 260 por pessoa.

“A criação e execução de um novo menu sempre traz uma adrenalina muito boa e já tinha um tempo que eu estava pensando em proporcionar algo novo para meus clientes, e com a chegada da primavera eu decidi criar um menu para essa estação tão linda e colorida”, revela o chef Ronny Peterson.

As sete etapas do sabor

A experiência em sete etapas começa com um criativo snack crocante de tapioca com brandade de bacalhau nero, acompanhada de aioli de cebolinha e pimenta bode. Logo em seguida é a vez do involtini de gravlax de salmão, com creme de burrata defumada, harmonizados com vinagrete de maçã com erva doce e molho de maçã verde, esse promete!

Para contrastar com o prato anterior e finalizar a primeira etapa do menu, o chef Ronny oferece uma entradinha quente, com tempurá de vieiras servidas com aioli defumado de camarão, crocante de alho poró e papa de tomate cereja confitado.

“Na primavera, o menu precisa ser mais leve e ter bastante frutas para trazer o frescor da estação. Então eu usei o frescor das frutas, e também usei frutos do mar para dar uma leveza”, explica o chef.

Snack crocante de tapioca. Foto: Fernando Pires

Cupim braseado. Foto: Fernando Pires

Tempura de vieiras. Foto: Fernando Pires

Involtini de gravlax de salmão. Foto: Fernando Pires

Robalo marinado. Foto: Fernando Pires

Partindo para a segunda fase, o primeiro prato principal é um dos preferidos do chef, um robalo marinado com laranja e limão china, acompanhado dos apetitosos purê de abóbora e beurre blanc de laranja e trufa.

Antes de seguir para o segundo prato principal, o chef serve uma saborosa amuse bouche de sorbet de framboesa e chips cítrico de limão siciliano, para preparar o paladar do cliente para o próximo prato, um suculento cupim braseado, com demiglace suína, mousseline de pistache com castanhas brasileiras e zeste de aipo. Esta criação é surpreendente!

“Nos sete pratos propostos no menu, nós passeamos bastante por diversos ingredientes de várias regiões do mundo, usamos alguns molhos franceses, especiarias orientais e frutos brasileiros para fazer uma mistura bem interessante tendo com objetivo realçar as estrelas do prato, como as vieiras, cupim e bacalhau”, detalha o chef Ronny Peterson.

Para encerrar as sete etapas propostas pelo Aroma, o cliente saboreia um conjunto de sobremesas: ganache flexível de chocolate, panna cotta de doce de leite, crocante de limão siciliano e sorvete de pistache. A apresentação do prato é impecável e promete render muitas fotos!

Para o chef Ronny Peterson, o menu em sete etapas não é uma experiência que se restringe somente aos clientes. “Além de propor novos pratos para as pessoas degustarem, o menu traz conhecimento e desenvoltura para equipe do Aroma, desafiando e tirando todos da zona de conforto, promovendo ainda mais união entre os profissionais em prol da criação de pratos incríveis”, explica.

Serviço

Aroma

Onde: 407 Sul

Horário de funcionamento: terça a quinta, 12h às 15h / 19h às 23h30; sexta e sábado, 12h às 16h / 19h às 0h; domingo, 12h às 16h;

Reservas: (61) 99208-5392

Para mais informações: @aromabrasilia