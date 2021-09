Pirarucu para compartilhar: Mayer Sabores do Brasil une sabores da Amazônia em prato especial

Chef Keli Mayer foi buscar inspiração nos sabores do Norte e preparou esse prato com pirarucu para festival Sabores da Amazônia

O Mayer Sabores do Brasil, localizado na 116 sul, foi buscar inspiração nos sabores da Amazônia para criar um prato exclusivo para o Festival Gosto da Amazônia. A Chef Keli Mayer reuniu itens especiais da região do Norte para que o cliente pudesse fazer uma viagem a Amazônia sem sair de Brasília. Na junção da farinha do Pará com o tucupi, o açaí e o arroz de coco, nasceu o Lombo de Pirarucu assado na brasa. Ele serve duas pessoas e sai pelo valor de 169,90, e vem acompanhado de farofa de banana da terra com farinha do Pará, molho de tucupi e açaí, e arroz de coco cremoso.

O peixe é feito no método sous vide, embalado a vácuo, em cocção de aproximadamente quatro horas, o que permite que a textura da carne fique mais firme, mantendo a suculência. O pirarucu é finalizado na parrilla para marcar a proteína e dar aquele gostinho delicioso de defumado. Para acompanhar o prato, a sugestão é o espumante Rosé Orgânico Domaine Bousquet, do Vale de Uco, naturalmente elegante e vivaz.

Além disso, o Mayer está com uma programação musical diversificada. Começando na quarta-feira (15/09), com Bruno Arsky e seu violino a partir das 17h. Na quinta-feira (16/09) é dia de saxofone com Mário Neto, também a partir das 17h. Na sexta-feira (17/09), Jazz com Angelotti; no sábado (18/09), MPB com Célia Rabelo; e no domingo (19/09), piano com Roberto Hoffmann. Todas as programações começam às 17h. O couvert artístico é de R$12.

Serviço:

Festival gosto da Amazônia no Mayer Sabores do Brasil

116 sul

@mayersaboresdobrasil