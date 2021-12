Pinella chega aos seus 10 anos de vida com comidas e bebidas a R$ 10!!

Para comemorar seus 10 anos, o Pinella está com programação especial para o mês de dezembro. Confira!

No dia 08 de dezembro, o Pinella faz 10 anos, e para comemorar, muitas atrações, drinks e petiscos. Famoso por ser o point da paquera, o bar preparou uma programação todo o mês de dezembro, mas em especial na semana dos dias 06 a 11/12, que inclui música ao vivo e cardápio especial. Confira!

Música

No dia do aniversário, 08 de dezembro (quarta-feira), a festa será com o DJ Carlos Maffra, que tocou por muitos anos na casa e agora volta para comemorar essa data especial com hits nacionais e internacionais tocados ao longo da carreira no Pinella.

No mês de aniversário, as quartas-feiras serão das mulheres. Vozes conhecidas da cidade farão apresentações ao vivo, das 19h às 22h. Às terças, dia do jazz, a cantora Mirian Marques convida só mulheres durante todo o mês. E o restante dos dias, tocam na casa os residentes: Thiago Freitas (segunda), Dj Ben Duanny (quinta), Dj Maraskin (sexta) e a cantora Karla Sangaleti e trio (sábado com samba). Couvert artístico: R$ 16 ao vivo, R$ 9 DJ.

Dj Mafra. Foto: Divulgação

Comidas e bebidas

Na semana do aniversário, de 6 a 11 de dezembro, 10 pratos (com porções reduzidas) e 10 bebidas (apoio Atlantis Spirits) a 10 reais. Sim, você entendeu certo! 10 reais. Dá só uma olhada no que vem por aí:

Comidas

Gláucia: iscas de frango empanadas em panko e gergelim branco e preto servido com barbecue de goiabada Espetinho de carne servido com farofa e vinagrete de tomate Espetinho de frango com bacon servido com farofa e vinagrete de tomate Bolinhas de queijo Mandiocas fritas servidas com maionese alho e óleo Batatas fritas Polentas fritas: bastões de polentas crocantes servidos com molho gorgonzola Quiabos grelhados servidos com redução de balsâmico Caldo de abóbora servido com gorgonzola e torradas Sanduíche de pernil, cubos de abacaxi e cebola grelhados, servido com molho barbecue de goiabada no pão francês





Bebidas

Brizê Tônica Gingito Negroni 45 Taça de espumante Pinella Caipiríssima Caipirinha Caipiroska Chope Lager Quatro poderes Chope Heineken Chope Ribeirão

Bom, agora é só você já espalhar para os amigos e vamos prestigiar, vamos comemorar, vamos Pinellar!

Serviço

Pinella

Endereço: CLN 408, Bloco B, Loja 20 – Asa Norte

WhatsApp: (61) 3347 8334

Instagram e Facebook: @pinella408norte

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 17h às 24h. Domingo é fechado

Couvert artístico: R$ 16 ao vivo, R$ 9 DJ