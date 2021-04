Peccato Empório Bistrô aposta no delivery para levar conforto e boa gastronomia aos clientes em meio a pandemia

A comida como uma deliciosa poesia picante. Essa é a frase que representa o Peccato Empório Bistrô, um lugar aconchegante, bem arejado, com um bom atendimento e com uma comida para “comer de joelhos”. Localizado no Lago Sul, e reconhecido pelos produtos artesanais de alta qualidade, o restaurante está com novidade: agora os clientes podem desfrutar das delícias do local no conforto de suas residências, através de um delivery exclusivo e também entregas realizadas pelo Ifood. Os pedidos podem ser feitos das 11h às 21h, e o bistrô promete entregar todo o sabor da casa através dos pratos assinados pelo fotógrafo gastronômico e chef de cozinha, Gustavo Gracindo.

A ideia do delivery surgiu depois da medida de lockdown ser decretada no Distrito Federal para evitar a disseminação do coronavírus, fazendo com que bares e restaurantes precisassem se reinventar para continuar atendendo a sua clientela. “Além de ser uma forma de continuarmos trabalhando, também queríamos oferecer boa gastronomia para os nossos clientes, porque nada melhor do que uma boa comida para enfrentar os momentos difíceis”, pontua Gustavo Gracindo.

Com um menu recheado de delícias “pecaminosas”, o bistrô garante que quem decidir pelas opções de delivery não perderá em nada no sabor e qualidade das refeições, como destaca o chef do Peccato. “Todos os pratos são feitos e entregues com muita qualidade, e chegam perfeitamente na residência do nosso cliente. Queremos que eles tenham a mesma experiência positiva que teriam se estivessem no nosso espaço”, destaca.

Cardápio pecaminoso

No menu de almoço e jantar, o Peccato sempre tem uma novidade para surpreender os mais exigentes paladares, além de uma ótima carta de vinhos para harmonizar com os pratos e entradas. Dentre as sugestões feitas pelo bistrô, os grandes destaques são o Filé à Parmegiana (R$49); Robalo à Baronese (R$59), Medalhão ao Funghi (R$55), Polvo à Portuguesa (R$59) e o Camarão do Peccato (R$55). Todas as opções do cardápio contam com uma salada especial de entrada, e os pratos do dia contam com sobremesas exclusivas. O preço e os pratos no delivery e take out são os mesmos do cardápio do restaurante.

O Parmegiana. Foto: Gustavo Gracindo

Robalo à baronese. Foto: Gustavo Gracindo

Medalhão ao Funghi. Foto: Gustavo Gracindo

Para um delicioso brunch, a casa oferece cafés, chás e um croissant parisiense de dar água na boca. Na parte de empório, o destaque fica com os doces, tortas, bolos, queijos de cabra e da Canastra, além dos embutidos artesanais, pimentas e muito mais. “Estamos sempre em busca de novos fornecedores para surpreender o paladar dos nossos clientes”, reforça Gustavo.

O Peccato, que além de restaurante funciona como um espaço cultural, também precisou modificar a rotina do espaço, com a restrição das apresentações ao vivo de músicos, saraus de poesias e artes plásticas, o que reduziu o movimento no estabelecimento, como explica Gustavo Gracindo. “Na minha trajetória sempre tive essa pegada artística, e implantar isso no bistrô era fundamental, e sempre deu muito certo. Sempre apoiei os músicos de Brasília, fizemos saraus de poesia e artes plásticas, mas com a pandemia e as restrições, ficou impossível, o que esperamos poder voltar a fazer em breve”, pontua.

Sobre o Peccato Empório Bistrô

Pense em um lugar aconchegante, bem arejado, com um bom atendimento e com uma comida para comer de joelhos. Este é o Peccato. A casa trabalha sempre com produtos artesanais de alta qualidade. Como todo Bistrô de vanguarda, o cardápio está sempre com novas criações e sabores, sem esquecer os clássicos que nunca saem do cardápio. Os clientes podem apreciar os pratos especiais no almoço e no jantar, deliciosas opções para o brunch, além de um empório exclusivo para surpreender os mais exigentes paladares. O local ainda conta com uma ótima carta de vinhos para harmonizar perfeitamente com os pratos e entradas.

Serviço

Peccato Empório Bistrô aposta no delivery e take out

Endereço: Lago Sul QI 9 (ao lado do Oba)

Instagram: @peccato_bistro