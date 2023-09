Mitos e verdades sobre a air fryer

CEO da marca de domésticos especialista em air fryers Gaabor separou os principais mitos e verdades relacionados às fritadeiras

Mesmo com a popularidade da air fryer nos últimos anos, ainda existem muitas dúvidas sobre o funcionamento, benefícios e suas funções. Existem opções para todos os gostos no mercado, seja de tamanho, design, cores e capacidade.

Pensando no assunto, e em tirar as dúvidas do consumidor, o empresário Scott Ye, CEO da marca de domésticos especialista em air fryers Gaabor, separou os principais mitos e verdades relacionados às fritadeiras:

É mais saudável do que a fritura tradicional? Verdade

A fritadeira elétrica é considerada muito mais saudável do que a fritura tradicional, porque requer menos óleo, o que, claro, reduz a ingestão de calorias e gorduras. Como consequência, diminui a gordura saturada e a formação de acrilamida, substância química que pode se formar em alimentos fritos em óleos a altas temperaturas, que pode ser prejudicial à saúde, sendo passível até de desenvolver câncer.

Completamente livre de óleo? Mito

Por mais que esse equipamento seja menos prejudicial à saúde por não utilizar quantidades absurdas de óleo, não dispensa a utilização do alimento em alguns pratos.

Autolimpante? Mito

A air fryer não tem a função autolimpante. O cesto que vem junto da fritadeira deve ser lavado de maneira tradicional. O exterior do objeto pode ser limpo com apenas um pano molhado, para mantê-lo higienizado.

Faz menos sujeira que a fritadeira comum? Verdade

Como na air fryer o uso do óleo é mínimo, não precisa encher uma frigideira de óleo para preparar o alimento, portanto, a cozinha não fica com aquele cheiro forte de gordura e óleo quente não espirra pelo fogão, pia ou até mesmo pelo teto.

Não é uma opção para alimentos congelados? Mito

Pelo contrário, é a melhor opção para descongelar e preparar os alimentos refrigerados. É, na verdade, uma ótima aliada no preparo de cardápios que precisam de certa rapidez.

Não altera o sabor da comida? Verdade

Da mesma forma que o preparo tradicional, tudo depende da maneira que o alimento está sendo colocado no recipiente. Se o tempo exceder, ele ficará ressecado e, se retirado antes do tempo ideal, ele pode ficar cru.