Para os amantes de carnes nobres: Meat House Prime realiza evento com degustação

Localizada na Asa Norte, casa especializada em carnes nobres, Meat House Prime promove evento, no próximo dia 5 de março. A programação contará com DJ vindo diretamente do Rio de Janeiro.

A Meat House Prime está com uma programação especial para os próximos dias, incluindo evento com degustação gratuita, promoções e o já famoso happy hour. Para começar o mês de março com o astral lá em cima, a casa realizará no próximo dia 5 (sábado), das 17h às 20h, a 5º Varanda da Meat, com degustação de carnes primes, que será gratuita durante uma hora, das 17h às 18h.

O objetivo principal, segundo a organizadora Maria Elizabeth, é fazer com que os convidados desfrutem de uma experiência de sabores, além de apresentar os cortes oferecidos pela casa aos que ainda não conhecem.

“Queremos que os convidados se deliciem com os nossos cortes angus e grill, como a picanha BBQ, Bife Ancho, Bife Chorizo, linguiças especiais, suínos e cordeiro. E não para por aí! A casa oferecerá ainda uma bebida por pessoa, cerveja Petra long neck, água mineral ou refrigerante”, afirmou.

O evento contará também com a presença do DJ Saulo, que virá diretamente do Rio de Janeiro para animar o sábado.

DJ Saulo. Foto: Divulgação

Após o horário de degustação, a programação continuará com os assados de espetinhos baby beef R$15,00, medalhão R$12,00, frango R$10,00, coração de galinha R$9,00, linguiça R$12,00, bife ancho porcionado 300g ou picanha réchaud BBQ. A casa também oferece cervejas artesanais e vinhos que harmonizam com as carnes.

Interessados devem confirmar presença até sexta-feira (4/03), pelo telefone 61 996136240.

Quarta louca da Meat

Outra novidade da casa é a Quarta louca da Meat, que acontece toda semana, com preços imperdíveis de cortes primes, congelados e resfriados Bovinos, Suínos, Cordeiro, Frango, Linguiças, Hambúrgueres e Molhos especiais, das 9h às 19h. O pedido também pode ser feito pelo telefone.

Happy Hour Meat House Prime

Às quintas e sextas-feiras, a partir das 17h, o happy hour do Meat House Prime é uma ótima escolha para começar o fim de semana.

Entre as opções oferecidas estão: Espetinho baby beef R$15,00, Coração de galinha R$9,00 e também o cliente pode escolher a peça resfriada para ser assada na hora acompanhado de uma deliciosa farofa.

Cervejas artesanais a partir de R$ 9,99, Heineken long neck R$10,00 e Petra R$7,00.

Serviço

Meat House Prime

Endereço: CLN 201 bloco B loja 65 Brasília

Horário de funcionamento: 9h às 19h

Contato: Whatsapp (61) 996136240 / Loja: (61) 32634583

Site: https://meathouseprime.com.br

Aplicativos Ifood e Cornershop: https://linktr.ee/meathouseprimedf