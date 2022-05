Mão na massa: conheça sete chefs de cozinha que conquistaram o paladar dos brasilienses

Neste Dia Nacional do Chef de Cozinha, conheça um pouco mais sobre os artistas que trabalham com sabores, texturas e gostos

les estão nos bastidores das cozinhas e alguns ainda são pouco conhecidos. Contudo, é pelo talento dos chefs de cozinha que os sabores ganham vida e conquistam os paladares dos brasilienses. Cada casa tem um chef característico que une a alta gastronomia à criatividade para preparar pratos inesquecíveis.

Nesta sexta-feira, 13 de maio, é celebrado o Dia Nacional do Chef de Cozinha. Data criada pela Associação Brasileira da Alta Gastronomia (ABAGA), em 1999, para homenagear a arte e o prazer de cozinhar no Brasil.

Conheça alguns dos artistas que encantam diferentes paladares na capital federal.

Ronny Peterson

Divulgação Aroma / Ronny Peterson

Após uma longa jornada no restaurante ‘Gero (Fasano) e a abertura do ‘A Mano, o chef Ronny Peterson decidiu seguir carreira solo e abriu seu próprio restaurante na capital: o Aroma. Inaugurado em novembro de 2019, na 407 Sul, a casa carrega toda a criatividade do chef e aposta nas cozinhas brasileira, italiana e francesa. Nascido no sertão de Pernambuco e criado em São Paulo, Ronny gosta de sair da zona de conforto constantemente e entregar pratos com personalidade. Quem vai no Aroma não pode deixar de experimentar a paleta de cordeiro (R$ 132), assada ao próprio molho e acompanhada de risoto de alho poró com provolone de búfala, prato muito requisitado pelos comensais.

Pepe Sotello

Divulgação Fuego / Pepe Sotello

Nascido e criado na Argentina, Bienvenido Sotello, mais conhecido como Pepe, é o nome por trás das parrillas do Fuego, Alma e Vino, na 112 Sul. Pepe é um tipo de chef que gosta de dar atenção e cuidar de todos os detalhes, desde a escolha dos fornecedores, seleção e compra dos alimentos, processo criativo dos pratos, montagem, finalização e apresentação na mesa do cliente. Reconhecido como um dos maiores assadores do mundo, ele esteve à frente, por 21 anos, da cozinha do Don Julio, na Argentina, que, durante cinco anos, figurou como um dos melhores restaurantes da América Latina, pela revista The World’s 50 Best Restaurants, a última premiação foi em 2020. No cardápio do Fuego Alma e Vino, Pepe deixa sua assinatura em diferentes pratos, desde entradas aos principais, e faz questão de apresentar sabores típicos de sua culinária, como as famosas empanadas (R$ 14).

Adnilton Santos Souza

Piselli_chef Adnilton Santos Souza_Divulgação

Presente no Piselli há 18 anos, Adnilton Santos Souza é o braço direito de Juscelino Pereira na cozinha do restaurante em Brasília. Desde a abertura da primeira casa, nos Jardins, em São Paulo, o chef demonstra seu compromisso com o trabalho, conhecimento, zelo e amor pelo que faz. Amor esse que herdou da mãe quando pequeno ao cozinhar ao lado da matriarca. Nas palavras de Adnilton, seu estilo de cozinhar é rústico, mas com amor para servir a melhor comida na gastronomia italiana. Entre os pratos do Piselli, o preferido do chef é o Linguini Al Frutti di Mare (R$129), servido com camarões, lula, vôngoles e molho de tomate fresco.

Marcos Nery e Matheus Brito

Chefs Matheus Brito e Marcos Nery – credito Guilherme Kapanema

Quem comanda a cozinha do Mezanino, gastrobar localizado no primeiro andar da Torre de TV, são os chefs Marcos Nery e Matheus Brito. A dupla é responsável pelo restaurante Lóca Cozinha Intuitiva, na badalada praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Em Brasília, no Mezanino, eles passeiam pela gastronomia contemporânea, francesa, peruana e brasileira, com pratos que também homenageiam aqueles que participaram da construção da cidade, com referências ao Norte e Nordeste do país. Entre as deliciosas opções da casa, vale destacar o famoso Risoto de Pescoço de Peru, com aioli de pequi, farofa de baru com biju e melado de cana (R$ 68). Outro sucesso é a Galinha na Panela, um cozidão de caldo untuoso com legumes assados (quiabo, cenoura, cebola e tomate), purê de mandioquinha e farofa de banana com baru & biju (R$ 74).

Diego Koppe

Diego Koppe _ Divulgação Marília Alves

Imerso na cena gastronômica há 25 anos, Diego Koppe é chef, empresário e professor de gastronomia, com uma trajetória marcante no ramo. O brasiliense é Master Chef graduado pelo ICIF — Instituto Culinário Italiano para Estrangeiros, formado em Administração e tem MBA em gestão de negócios. Além disso, é diretor financeiro da Federazione Italiana Cuochi (FIC — Brasile), entidade reconhecida pela WACS (Associação Mundial dos Chef´s de Cozinha). Durante vários anos, comandou seu antigo restaurante na capital federal, o Babel. Em fevereiro de 2022, o chef e professor lançou a Escola Diego Koppe, uma escola de gastronomia, na qual ensina seus conhecimentos para o público que gosta de se aventurar na cozinha, em um espaço aconchegante na 316 Norte.

Fernando Alonso

‘A Mano_Chef Fernando Alonso_Divulgação

Recém-chegado à capital federal, o chef Fernando Alonso acaba de assumir a cozinha do italiano ‘A Mano. A paixão pela gastronomia começou ainda muito cedo, quando Fernando tinha 12 anos. Aos 16, ele foi contratado por um hotel para lavar panela e nunca mais deixou esse universo. Aos poucos, foi galgando degraus e cativando seu espaço na cozinha. Formado em 2008 e com pós-graduação na Itália, em cozinha italiana, o chef viajou por diferentes lugares do mundo, como Inglaterra, França e Espanha, reunindo experiência e bagagem. Trabalhou em diferentes hotéis e restaurantes na capital paulista, mas foi em Campos do Jordão que Fernando foi premiado como Chefe Revelação da Temporada 2021 pelo guia Garfo de Ouro. No ‘A Mano, Fernando chega para somar e trazer uma pitada mais clássica à cozinha, com técnicas e ingredientes tipicamente italianos. Apesar de ser novo na cidade, o chef escolheu seu prato preferido da casa: Gnocchi di patate dolci viola con aragosta (R$109), um gnocchi de batata doce roxa gratinado com parmesão e lagosta.

Serviço:

Aroma

Onde: CLS 407, Bl. A, loja 34

Horário de funcionamento: terça a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h30; sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h às 00h; e domingo, das 12h às 16h.

Para mais informações: @aromabrasilia

Fuego, Alma e Vino

Onde: 112 Sul

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 12h às 23h30; e domingo, das 12h às 18h.

Para mais informações: @fuego_almaevino

Piselli

Onde: Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Horário de funcionamento: Segunda e quinta-feira, 12h às 23h; sexta e sábado, 12h às 0h; domingo, 12h às 22h;

Para mais informações: (61) 99913-7191 e @pisellibrasilia

Mezanino

Onde: Primeiro andar da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

Entrada: R$ 10,00 (taxa de manutenção)

Contato para reservas: (61) 99167-7812

Para mais informações e horários: @meza.nino

Escola Diego Koppe

Endereço: CLN 316 bloco F- Edifício Apollo Center, subsolo – sala 81/85 – Asa Norte

Mais informações: @escoladiegokoppe e (61) 99891-3769

Site: www.escoladiegokopee.com.br

‘A Mano

Onde: CLS 411 Bl. D

Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 00h; sexta e sábado, das 12h às 17h e das 19h às 00; e domingo, das 12h às 17h.

Para mais informações e horários: @amanorestaurante