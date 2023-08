Le Parisien: desvendando a arrogância da culinária francesa

Quem nunca passou anos com os estereótipos sobre a culinária francesa, que permearam as telas das décadas de 1980 e 1990, que atire a primeira pedra

São incontáveis as cenas de filmes legais que nos mostravam parisienses em cafés chiques degustando porções minúsculas com um toque de arrogância, enquanto exibiam suas vistosas taças de vinho, ou americanos acostumados ao “super size” chocados por pagarem rios de dinheiro por um prato de três migalhas num restaurante francês.

Foto: Freepik

Parece que a impressão deixada era de que a gastronomia francesa era um mundo de requinte inacessível, onde o sabor tinha um papel secundário diante da ostentação. Mas, caro leitor, permita-me esclarecer que essa percepção errônea está prestes a ser desbancada!

Nossas papilas gustativas têm uma missão: descobrir os segredos e prazeres que a culinária francesa tem a oferecer. Afinal, nesta coluna, não falamos apenas de comer fora, e, sim, de comer bem. E aqui, em plena capital federal, encontramos o ponto de partida para desvendar essa narrativa datada: o Le Parisien, sob o comando habilidoso do Chef Leandro Nunes e um dos meus locais favoritos atualmente.

Foto: Lulu Peters

Esqueça porções minimalistas a preços exorbitantes e abra espaço para uma experiência gastronômica que une tradição, sabor e, acredite, fartura!

No Le Parisien, os pratos clássicos franceses não são obras de arte visuais, são obras para o paladar. Afinal, qualquer escola culinária, ainda mais uma tão notória, antiga e apreciada no mundo, como é a francesa, tem seu valor pautado mais nos preparos, escolha de ingredientes e execução de receitas, do que no impacto visual.

Assim, a casa serve clássicos impecáveis, desde as entradas, como no caso do Steak Tartare, temperado à perfeição, servido com mini salada de alface frisée e batata frita (R$ 54); e da amada sopa de cebola francesa, com queijo gruyère e crosta de massa folhada (R$ 42/R$ 64); aos principais, como o Coq au Vin, com frango cozido lentamente em vinho tinto acompanhado de batatas douradas e legumes frescos, é um verdadeiro abraço caloroso em forma de comida; e os imbatíveis Bouef Bourguignon e Ratatouille, que entraram na lista de desejos depois de estrelarem em filmes de apelo gastronômico.

E se você está pensando que a execução tradicional exclui a possibilidade de novas combinações de sabores, saiba, o Le Parisien preserva a autenticidade da culinária francesa, mas também consegue surpreender com a inclusão de toques de Cerrado, como cumarim no creme de confeiteiro, algumas contribuições italianas e na inovação do “escargot” mineiro, feito com moela.

Quem quiser uma prova, vale aproveitar o menu executivo, por R$ 65, que é muito saboroso e farto. Vá com fé no Steak do dia ao molho de mostarda, com batata frita perfeita à vontade!!!

A tudo isso, acrescente-se o fato de o Le Parisien servir vinho, espumante, drinks e opções ótimas de brunch, como o perfeito Ovo Beneditino. Tudo muito bem servido.

Portanto, queridos leitores, se vocês estavam presos na teia da caricatura dos anos passados, é hora de deixar as falsas impressões de lado e se aventurar no verdadeiro sabor da culinária francesa, tal como é celebrada no Le Parisien. Lá, a fartura e o requinte caminham lado a lado, em um abraço gustativo que nos transporta diretamente para as ruas de Paris, sem a necessidade de passaporte. Bon appétit!

Serviço

Le Parisien

Comércio Local Norte 103 Bloco B Loja 2 – Asa Norte

Telefone: (61) 98263-8484

Pedidos via iFood

instagram.com/leparisienbistrotbsb