Ingressos para o Arraiá de Águas Claras já estão à venda

Evento conta com shows de Geraldo Azevedo, Só pra Xamegar e Rastapé

O Arraiá de Águas Claras, considerado a maior festa da região, chega em sua sexta edição, e os ingressos já estão à venda pelo site Bilheteria Digital. A megafesta promete animar a cidade com grandes shows, e tudo o que torna a época tão popular e especial. A programação acontece entre os dias 26 e 28 de maio, no estacionamento do Centro Universitário Uniplan.

A tradicional festa promete agitar a cidade novamente, trazendo uma grande programação musical. Geraldo Azevedo, dono de sucessos como “Ai que Saudade d ́ocê” e “Dia Branco”, é uma das atrações. O evento ainda traz grandes artistas, como Charlinho e Trio Xililique, Só Pra Xamegar, Rastapé, Encosta N’eu e Trio Balançado.

Mantendo a melhor essência de arraiá, não podem faltar as amadas e saborosas comidas típicas, que este ano leva a assinatura do Quintal da Dona Graça. Para que todos apreciem as tradicionais receitas, a festa conta com diversas barraquinhas trazendo cachorro quente, canjica, curau, churros, pastel, caldo de cana, maçã do amor, espetinho, carreteiro, caldos e muito mais.

E não poderia esquecer da tradicional quadrilha junina. Durante os três dias, o público pode acompanhar a apresentação de diversos grupos. Os pequenos poderão usufruir de uma super área de diversões, com muitos brinquedos.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Bilheteria Digital, a partir de R$20. A doação de 1 kg de alimento não perecível configura meia entrada. (Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio).

Programação

Sexta (26/05): Charlinho e Trio Xiliique/ Só Pra Chamegar

Charlinho e Trio Xiliique/ Só Pra Chamegar Sábado (27/05): Geraldo Azevedo/ Rastapé

Geraldo Azevedo/ Rastapé Domingo (28/05): Encosta Neu/ Trio Balançado

Arraiá de Águas Claras

