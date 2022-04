Uma receita em homenagem a JK

Aprenda a fazer um delicioso um cordeiro acompanhado de fettuccine Alfredo, prato criado pelo Piselli Brasília, em homenagem a JK

Além de visionário e destemido, Juscelino Kubitschek era um homem de mil sabores. O ex-presidente da República e grande idealizador da construção de Brasília era apaixonado pela gastronomia caseira e de qualidade. Temperos de todos os cantos do país e do mundo ganhavam seu paladar.

Para homenageá-lo no dia em que a capital federal celebra 62 anos, o Piselli Brasília, que tem uma sala dedicada ao mineiro, preparou um prato especial, o Prato JK. Um cordeiro acompanhado de fettuccine Alfredo (R$ 168), dois sabores que Juscelino Kubitschek se deliciava. A combinação serve uma pessoa e ficará disponível no cardápio da casa de 21 a 30 de abril tanto no almoço quanto no jantar.

“Brasília existe por causa de JK. A cidade foi a maior realização de um Presidente do Brasil, então o Piselli Brasília presta essa homenagem”, comenta o restaurauteur Juscelino Pereira. “JK gostava de cordeiro, então nós usamos o melhor do Brasil, o “Ercoara “. Já quando JK ia para Roma, gostava de comer o Fettuccine Alfredo, por isso unimos os dois e criamos o Prato do JK”.

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Aprenda agora a preparar esse delicioso prato!

Receita passo a passso

Receita para 4 pessoas:

– 1 ripa de Carré para grelhar.

Dispor os carrés individualmente antes de grelhar. temperar com sal e alecrim.

Ingredientes para marinada:

– 2 paletas inteiras

– sal ( 3 colheres chá),

– pimenta do reino moída (1 colher chá),

– Bouquet Garní: tomilho, sálvia, louro,

– 1 talo de salsão, 1 alho poró, 1 cenoura, 2 cebolas, 2 dentes de alho, 500ml de vinho branco,

– 2 litros de caldo de legumes.

Picar os ingredientes, misturar os temperos e marinar por 8 horas na geladeira. Coberto com

plástico filme.

Assar por 10 horas, a 90 graus no forno combinado ou na assadeira em forno convencional a

120 graus por 4 horas, coberto com papel alumínio. Assar até o ponto da carne se soltar do

osso.

Molho:

⁃ do próprio assado, batido, coado e reduzido.

Guarnição:

⁃ 120 gramas de fettuccine por pessoa. Receita de massa fresca.

Molho Alfreddo:

⁃ Creme de leite fresco 500ml,

⁃ leite 250 ml,

⁃ queijo grana padano 100g,

⁃ manteiga 100g

⁃ sal e um pitada de noz moscada.

Cozinhar até reduzir.

Empratamento:

Grelhar o carré e juntar a paleta desossada. Fazer um ninho com Fetuccine e servir ao lado.

Regar com molho do assado. Adornar com folha de hortelã e alecrim.

Juscelino

De 21 a 30 de abril, a casa sugere a combinação do fettuccine Alfredo com cordeiro durante o almoço e o jantar

Serviço:

Homenagem aos 62 anos de Brasília – Prato JK

Quando: 21 a 30 de abril

Onde: Piselli Brasília – Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Horário de funcionamento: Segunda e quinta-feira, 12h às 23h; sexta e sábado, 12h às 0h; domingo, 12h às 22h

Para mais informações: (61) 99913-7191